Ganhador do Oscar já faz trabalho de musculação para ficar com corpo de boxeador. (Foto: Reprodução/Instagram)

Jamie Foxx, que será o ex-campeão mundial de boxe Mike Tyson no cinema, contou em uma entrevista que seu objetivo com o papel é ser tão convincente a ponto de enganar os filhos do próprio atleta. “Eu brinco com o Mike ‘quando eu me vestir de você, vou entrar na sua casa e suas crianças vão dizer que o papai está em casa'”, afirmou o ganhador do Oscar de 52 anos ao site Cinemablend.

O ator também falou um pouco do processo para aparecer na tela tão musculoso quanto Tyson. “Obviamente, o treinamento é diferente. Estamos fazendo flexões pesadas para fazer com que as costas tenham a aparência certa e o braço com uma determinada forma. Para mim, eu garanto a você, nunca me dediquei tanto para que essa uma história seja contada da maneira certa”, disse Jamie.

Nas redes sociais, ele já compartilhou um pouco das mudanças no corpo. A rotina dele inclui 60 levantamentos na barra fixa, 60 flexões e 60 exercícios específicos para o tríceps, o que está transformando a parte superior de seu corpo. “Eu não tenho pernas, não tenho músculos da panturrilha, então teremos que fazer algumas próteses para isso”, brincou em uma live.