Flávio Pereira Jair Bolsonaro empatado na ponta, indica o Instituto Futura

Por Flavio Pereira | 1 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Presidente Jair Bolsonaro lembrou ontem o esforço conjunto com o Congresso Nacional para reduzir impostos de combustíveis, energia e comunicações. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Pesquisa do Instituto Futura, encomendada pelo Banco Modal e divulgada ontem, mostra que nem tudo é o que o Datafolha, que já causou tanta desinformação no passado, aponta no momento. No caso da Futura, a pesquisa mostra Lula e Jair Bolsonaro tecnicamente empatados. O petista teria 38,9% dos votos e o atual presidente marcaria 37,6%. Ciro Gomes teria 7,3% das intenções de voto, seguido de André Janones (2,2%) e Simone Tebet (2%).

Bolsonaro lembra que PT votou contra redução do imposto

O presidente Jair Bolsonaro comentou ontem a redução que os contribuintes terão não apenas nos preços dos combustíveis, mas nas contas de energia elétrica e telefonia, graças ao esforço em parceria com o Congresso Nacional para reduzir a tributação. Na live de ontem, o presidente Jair Bolsonaro lembrou que “no Senado, toda a bancada do PT votou contra a redução de impostos para beneficiar o consumidor”. Bolsonaro lembrou ainda que 9 governadores, incluindo todo o Nordeste e o Rio Grande do Sul, entraram no STF para não baixar o preço da gasolina. Segundo Bolsoanro, “esses governadores querem mais é que o povo se exploda”.

Bolsonaro “grosso” e Lula “ladrão”?

Os eleitores que por ora hesitam em dar seu voto a Jair Bolsonaro consideram-no, dentre outras coisas, “grosso” e “mal educado”. No caso do ex-presidiário Lula, o impeditivo é mais sério: os eleitores não votam nele porque o veem como “ladrão”.

Marchezan afirma que “está fora do jogo”

O ex-prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan Júnior, cujo nome vem sendo mencionado em pesquisas para a disputa ao Senado ou à Câmara dos Deputados, não parece muito entusiasmado com a possibilidade de retorno à política. Embora receba pressões do próprio ex-governador Eduardo Leite, de quem é amigo, Marchezan resiste à ideia de disputar uma cadeira à Câmara dos Deputados e reforçar a nominata do PSDB. Perguntado pelo colunista, Marchezan Júnior foi taxativo:

“Há dois anos iniciei um processo de saída da política. Seria muito difícil retornar agora, em cima da hora, e buscar espaço para uma campanha que exigirá muitos recursos. Estou fora do jogo.”

Dallagnol lembra que Lava-Jato recuperou R$ 15 bi

Atacado por aqueles que foram condenados, o que é natural, o ex-coordenador da Lava-Jato, procurador Deltan Dallagnol, que busca uma cadeira na Câmara dos Deputados pelo Paraná, responde com dados objetivos: “a verdade é simples. É só olhar o que foi devolvido para os cofres públicos: 15 bilhões de reais. As provas são claras, basta olhar os processos, as condenações, as evidências. No final da Lava-Jato, tínhamos uma unanimidade muito rara no Brasil: 80% da população brasileira ainda queria a continuidade da operação”.

Tiago Simon critica intromissão de Eduardo Leite no MDB

Diversos líderes do MDB gaúcho reagiram com força contra a interferência que o partido vem sofrendo para a definição da sua candidatura ao governo. A mais dura, porém, foi do deputado estadual Tiago Simon que acusa “intromissão indevida do ex-governador Eduardo Leite nas definições internas do MDB do Rio Grande do Sul”. Tiago Simon não poupa palavras:

“Todos sabem que o ex-governador Eduardo Leite faz esse jogo de coerção sobre o Diretório Nacional do MDB, querendo vincular o cenário nacional com o local e assim agindo de forma antidemocrática para querer impor sua vontade política. Isso tudo depois de ter se retirado da disputa estadual e garantido publicamente apoio ao candidato do MDB. Frustrado seu plano nacional, evidencia total descompromisso com sua palavra”.

Poupado na CPI da Covid, plano de saúde faz doação milionária ao PT

O plano de saúde Hapvida, assim como Unimed e Prevent Senior, foram citados na CPI da Covid, mas nunca foram chamados a prestar esclarecimentos. Agora, dados do TSE revelam que integrantes da família Koren de Lima, donos da operadora de saúde Hapvida, doaram R$ 750 mil ao PT em 2022. De acordo com informações do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o grupo é um dos maiores doadores do partido registrados na Justiça Eleitoral neste ano.

Lula volta a defender controle da mídia. E tem jornalista que gosta

O mais surpreendente é que o ex-presidiário Lula (PT), em entrevista a uma rádio do interior paulista, voltou a defender, com aplauso de certa imprensa, o controle da mídia, sob pretexto de “democratizar os meios de comunicação”. Ele fala com clareza sobre o tema: “estamos falando que é preciso regular. Jornal e revista é problema do dono, façam o que quiser, escrevam o que quiserem. Mas, aquela mídia que é concessão do Estado é preciso que coloque a sociedade para discutir como é que a gente pode democratizar melhor”. Ou seja: pela regra de Lula, Jair Bolsonaro poderia intervir em rádios e TVs sempre que fosse criticado.

Deputado Daniel Silveira vem ao Estado

O deputado bolsonarista Daniel Silveira (PTB-RJ), que já foi preso político, e principal alvo do famoso inquérito das fake news conduzido pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, confirmou sua vinda a Porto Alegre. Ele vai participar domingo (3) do lançamento da pré-candidatura a deputada estadual de Mariana Lescano (PP), que é suplente na Câmara de Vereadores da Capital. O ato político será no Clube Geraldo Santana, bairro Santo Antônio, a partir do meio-dia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira