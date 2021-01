Invicto desde outubro de 2020 no Campeonato Brasileiro, ou seja, há 12 rodadas, o Grêmio terá todo mês de janeiro pela frente para focar suas atenções. A grande final da Copa do Brasil está marcada para os dias 3 e 10 de fevereiro, o que leva o tricolor a guardar suas expectativas e pensar, por enquanto, apenas na competição de pontos corridos. Atualmente, o Grêmio é o quinto colocado na tabela do Brasileirão, com 45 pontos, e briga por uma posição ainda mais na ponta da tabela.

Para que essa melhora de posição aconteça, o tricolor precisará superar sete adversários neste mês de janeiro, sendo quatro confrontos diretos na briga pelos primeiros lugares do Brasileirão: Palmeiras, Atlético-MG, Inter e Flamengo.

Confira as datas dos confrontos e os adversários do Grêmio neste mês de janeiro: