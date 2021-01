Invicto há 12 jogos no Brasileirão, o tricolor vai em busca de mais uma vitória para entrar de vez no G-4. Na atual tabela, a equipe do técnico Renato Portaluppi é a quinta colocada, com 45 pontos. Os jogadores folgaram por quatro dias no Ano Novo, após a última partida no dia 30 de dezembro de 2020, no empate em 0 a 0 com o São Paulo, que levou o Grêmio à final da Copa do Brasil. O elenco se reapresentou nesta segunda-feira (6), e terá o mês de janeiro inteiro focado no Campeonato Brasileiro. Com quase todo o time principal à disposição, Renato deve colocar em campo força máxima para encarar o Bahia. Geromel e Maicon seguem fora, se recuperando de lesões musculares, assim como David Braz, que se recupera de um desconforto muscular. As únicas dúvidas ficam na lateral direita, com a presença ou não de Victor Ferraz, e no meio, na disputa entre Lucas Silva e Darlan pela titularidade.

O provável Grêmio tem: Vanderlei; Victor Ferraz (Vanderson), Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Darlan (Lucas Silva), Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.