Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2021

Mês de janeiro será todo de Campeonato Brasileiro para o Grêmio Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio agora pensa somente no Campeonato Brasileiro e deixa guardada a expectativa para a final da Copa do Brasil. Isso porque mês de janeiro será todo de Brasileirão, até que em fevereiro, nos dias 3 e 10, a grande decisão do campeonato mata-mata possa acontecer. Em coletiva concedida na última terça-feira (5) no CT Presidente Luiz Carvalho, o volante Lucas Silva falou sobre essa divisão de atenção entre as finais da Copa do Brasil e as rodadas restantes do Campeonato Brasileiro.

“Virar a chave depois de estar na final não tem como. Por mais que tenha um mês até a final, mas vira e mexe passa na cabeça. Como temos sete jogos, dá pra ter foco maior no Brasileiro, queremos aproximar, encostar e de fato brigar por esse Brasileiro. Mas vira e mexe passa o filme da final, de ter chegado, de mais um possível título”, reconheceu o volante.

Como agora o foca volta a ser o Brasileirão, o atleta falou também sobre a briga pelo título do campeonato de pontos corridos: “Aproveitar esse mês de janeiro, temos prioridade no Brasileiro, sete jogos importantíssimos e briga direta com os primeiros colocados. É onde vamos provar para nós se queremos algo nos próximos jogos. Total dedicação, até mesmo uma preparação para a nossa final da Copa do Brasil”.

Questionado sobre o assunto do momento, a possível ida de Pepê para a Europa, o volante mostrou sua torcida para que o atacante fique pelo menos mais alguns dias: “Qualquer jogador que perdermos agora vai fazer muita falta, principalmente jogadores que vem jogando. Que é o caso do Pepê que vem fazendo diferença no ataque. Torcer pra que ele fique ou que ao menos jogue a final.”

A equipe comandada por Renato Portaluppi joga na noite desta quarta-feira (6), às 19h15, contra o Bahia, na Arena do Grêmio. O tricolor, quinto colocado no momento, pode até acabar a rodada na quarta colocação, dependendo de resultados paralelos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

