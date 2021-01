Esporte A craque brasileira Marta anuncia seu noivado com a americana Toni Pressley, sua companheira de time

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Marta e Toni celebram noivado. (Foto: Reprodução/Twitter/Estadão)

A craque brasileira Marta, de 34 anos, anunciou que se tornou noiva da zagueira e companheira de time Toni Deion Pressley. As duas jogadoras do Orlando Pride, dos Estados Unidos, atuam no mesmo elenco desde 2018. O perfil oficial da Copa do Mundo Feminina, mantido pela Fifa, fez questão de divulgar a novidade sobre a dupla.

“Esse é mais um capítulo da história que estamos escrevendo juntas”, escreveu Marta nas redes sociais. Pressley, de 30 anos, também publicou as imagens das duas no Instagram com a legenda: “Sim”. “Vocês queriam uma boa notícia para começar 2021? Já têm”, escreveu o perfil oficial da Copa Feminina ao anunciar o noivado das duas, que exibiram as alianças nas imagens.

Nas duas publicações, vários jogadores parabenizaram a dupla pela união. Apenas no perfil de Marta, nomes como o lateral Marcelo e o volante Casemiro, ambos do Real Madrid, manifestaram felicidade pela notícia. Entre os nomes do futebol feminino, comentaram na postagem as jogadoras Debinha e Luana, da seleção brasileira, e mais a americana Sydney Leroux e a holandesa Lieke Martens.

A jogadora Cristiane, atacante do Santos, brincou com a colega de seleção brasileira sobre um possível aumento da família: “Programa um 10 pra jogar com meu 11”, escreveu Cristiane, que está esperando um filho com a esposa, a advogada Ana Paula Garcia.

A novidade foi recebida com animação também por amigos famosos da atacante. “Que casal”, comentou Leticia Colin. A atriz Fabiana Karla escreveu: “Lindas! Escrevam uma linda história”. “Parabéns, minha amiga”, festejou Whindersson Nunes. A apresentadora Astrid Fontenelle adicionou: “Que casal mais lindeza”. Simone, Bruna Linzmeyer e Eliana também deixaram emojis encantados com a notícia.

Marta é a jogadora brasileira de maior sucesso na história do futebol feminino. A alagoana de Dois Riachos foi por seis vezes escolhida a melhor do mundo pela Fifa. Além disso, é a dona do recorde absoluto de gols em Copas do Mundo ao anotar 17 vezes em cinco edições disputadas.

Juntas desde 2018

A atleta alagoana e Toni Deion começaram a namorar no fim de 2018: elas moram juntas em Orlando, nos Estados Unidos, onde também jogam pelo Orlando Pride. Marta é atacante e Toni, zagueira da equipe. As jogadoras têm três Chihuahuas, Zoe, Zeca e Toby, e já enfrentaram momentos conturbados juntas, como a descoberta de um câncer de Toni em 2019, do qual está curada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte