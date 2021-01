Esporte Coronavírus atinge jogadores do futebol europeu e funcionários de clubes

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Barcelona tem jogo marcado contra o Athletic Bilbao para esta quarta-feira. (Foto: Reprodução)

Após a confirmação de dois casos de Covid-19 na comissão técnica do Barcelona, o clube catalão confirmou, por meio de suas redes sociais, que o treino desta terça-feira foi adiado. Os nomes dos integrantes infectados, porém, não foram revelados.

Novos testes

Após as confirmações, os membros da comissão técnica, funcionários e jogadores do clube catalão farão novos testes de PCR nesta terça-feira, para descobrir se algum jogador desfalcará o time na partida desta quarta-feira (6), contra o Athletic Bilbao, válida pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, em jogo atrasado.

O Barça vive um cenário não muito habitual no Campeonato Espanhol. Ocupando a quinta colocação da tabela, com 28 pontos, o time catalão está 10 pontos atrás do Atlético de Madrid, líder do campeonato.

Juventus

O meia-atacante da Juventus, Juan Cuadrado, foi diagnosticado com covid-19. O clube italiano faz testes frequentes no elenco e anunciou durante esta semana o caso do lateral brasileiro, Alex Sandro.

Essas perdas são ainda mais importantes tendo em vista o confronto da Juventus nesta quarta-feira (6), contra o Milan. O treinador Andrea Pirlo não poderá contar com dois dos seus atletas titulares na equipe.

Segundo comunicado da Juventus, os dois jogadores foram afastados do clube para poder passar o período de quarentena sob observação. Cuadrado está assintomático, enquanto Alex Sandro teve sintomas leves.

Premier League

A Premier League informou nesta terça-feira (5) que um total de 40 indivíduos testaram positivo para o novo coronavírus (covid-19), o maior número de casos em uma semana nesta temporada, em duas rodadas de testes conduzidas na semana passada.

Desde o início da nova temporada, 171 pessoas na principal divisão do futebol inglês tiveram resultados positivos para o novo coronavírus em 19 rodadas de testes.

A liga, que agora realiza testes duas vezes por semana, não revelou o nome das pessoas com resultado positivo, mas disse que elas se isolarão por dez dias.

Na semana passada, os jogos do Fulham contra Burnley e Tottenham Hotspur foram adiados devido a um surto de Covid-19 no clube do oeste de Londres, e a partida do Manchester City diante do Everton também foi adiada por novos casos da doença no clube de Etihad.

O Reino Unido registrou mais de 2,7 milhões de casos confirmados de Covid-19 e já teve mais de 75.000 mortes, de acordo com contagem da Reuters.

