Esporte Cristiano Ronaldo tem mais gols do que Pelé? Veja os números em jogos oficiais

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Rei marcou 1.283 vezes na carreira, sendo 762 em partidas oficiais. CR7 atingiu a marca de 758 gols. (Foto: Reprodução)

Cristiano Ronaldo atingiu a marca de 758 gols neste fim de semana ao balançar por duas vezes as redes do goleiro Juan Musso, da Udinese, em partida válida pelo Campeonato Italiano. Na disputa com Messi e Pelé, o português mantém o segundo lugar. O argentino acumula 715 gols, enquanto o Rei continua na liderança com 762. Isso somando apenas partidas oficiais. Ao longo de toda a sua carreira, Pelé fez 1.283 gols, marca ainda muito distante de ser alcançada tanto por CR7 como por Messi.

A conta, no entanto, não é tão clara. Após a dobradinha contra a Udinese, houve quem dissesse que o português havia superado o brasileiro. Nesta linha de raciocínio, os gols marcados por Pelé em jogos oficiais da seleção paulista, que disputou o extinto Campeonato Brasileiro de Seleções, onde os jogadores dos principais clubes do País eram reunidos em “esquadrões estaduais”, não foram contabilizados. Desta forma, Pelé teria 757 gols em jogos oficiais, enquanto Cristiano 758.

Segundo a Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), Pelé, na verdade, marcou 767 gols em jogos oficiais. Isso porque a organização que registra dados estatísticos do futebol contabiliza outros quatro tentos do brasileiro em amistosos pela seleção paulista e mais um pelo torneio Sul-Americano Militar. Mas essas duas competições não são consideradas oficiais. O que permanece valendo são os gols marcados no Campeonato Brasileiro de Seleções. Ou seja, Pelé tem 762, cinco a mais que o português.

Mas é questão de tempo para que Cristiano Ronaldo ultrapasse Pelé. Os dois gols marcados neste fim de semana lhe garantiram a artilharia do Campeonato Italiano. Agora, o atacante da Juventus tem 14 gols em 15 rodadas. Nesse rítmo, o português deve ultrapassar o Rei ainda em janeiro. Ao todo, ele soma 102 gols pela seleção portuguesa e 656 gols por clubes, sendo cinco pelo Sporting, 118 pelo Manchester United, 450 pelo Real Madrid e 83 pela Juventus.

Em jogos oficiais, Pelé acumula 642 gols pelo Santos, 43 pelo Cosmos e 77 pela seleção brasileira.

Veja o ranking dos maiores artilheiros do futebol em jogos oficiais:

1-Pelé: 762 gols

2-Josef Bican: 759 gols

3-Cristiano Ronaldo: 758 gols

4-Romário: 743 gols

5-Gerd Müller: 727 gols

6-Messi: 715 gols

