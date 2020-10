A partir desta terça-feira (13), a janela de transferência estará aberta para jogadores do exterior. O Grêmio está atento e faz avaliações em busca de seus novos reforços. Tudo indica que o tricolor irá em busca de um volante, um meia e um centroavante para o restante da temporada de 2020 e os próximos desafios. Como os principais atletas do mercado nacional já completaram sete partidas no Campeonato Brasileiro, o clube vai em busca de uma solução fora do Brasil.

Na busca por um volante, o tricolor tentou nomes no futebol brasileiro nos últimos meses, mas não encontrou opções. O interesse para um jogador desta posição se dá pela necessidade de uma alternativa a Lucas Silva. O clube procura um volante marcador, já que as outras opções da volância são mais ofensivas, como é o caso de Maicon e Matheus Henrique. O Grêmio buscou informações recentemente sobre o colombiano Gustavo Cuéllar, do Al Hilal, que, inicialmente, não demonstrou interesse em deixar o clube árabe.

Seguindo no meio de campo, Renato Portaluppi também conta com a chegada de um meia armador. Atualmente, possui Jean Pyerre e Robinho. No entanto, o primeiro segue tendo problemas físicos e não vem sendo aproveitado, já o segundo vem aparecendo entre os titulares, mas ainda busca ritmo de jogo. O nome do meia argentino Franco Cervi, do Benfica, chegou a ser cogitado pela diretoria. Mas as conversas não passaram de consultas aos portugueses sobre os planos para o jogador.

Já no ataque é onde está o principal desejo gremista. Na falta de um centroavante, Renato conta apenas com Diego Souza. Isaque já recebeu oportunidades mas é meia de origem. No último mês, foi cogitado a vinda de Cavani para o tricolor, que chegou a fazer proposta pelo uruguaio. A negociação não teve andamento já que o centroavante queria jogar na Europa e acabou aceitando a proposta do Manchester United.

O nome do uruguaio Christian Stuani, 33 anos, do Girona, é um dos principais alvos. O clube espanhol está aberto para negociações, já que não conseguiu retornar à primeira divisão e o custo para manter o jogador ficou alto. Os primeiros contatos por parte do tricolor já foram feitos, no entanto, o valor significativo e a concorrência com a Europa, deixa o negócio complicado.