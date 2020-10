Grêmio As dúvidas de Renato para encarar o Botafogo nesta quarta

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 13 de outubro de 2020

O Grêmio terá que superar o Botafogo nesta quarta (14), na Arena, se quiser subir na tabela do Brasileirão. Atualmente, é o 14ª colocado, com 17 pontos, há 13 do líder. Mas apesar de o confronto ser em casa, o desafio será grande. Isso porque as dúvidas sobre o elenco titular seguem e Renato Portaluppi precisará fazer mudanças na sua equipe.

Na zaga, o tricolor não contará com David Braz, que foi expulso já nos acréscimos da partida com o Santos, e Paulo Miranda é dúvida, já que precisou ser substituído com dor muscular. Tudo indica que Geromel e Kannemann devem retornar à titularidade. No entanto, os dois serão reavaliados fisicamente, já que ficaram longe dos treinamentos por conta da covid-19. Rodrigues e Ruan são alternativas, mas não devem ser colocados em campo. As laterais são permeadas por dúvidas. Isso porque as opções dos dois lados estão aptas para jogar e Renato variou a dupla titular nas últimas partidas. Pelo lado direito, Orejuela e Victor Ferraz disputam a condição de titular. Na esquerda, Cortez e Diogo Barbosa também fica à disposição. O técnico já deixou claro que, muitas vezes, opta pela preservação, já que pode contar com os quatro a qualquer momento.

No meio-campo, Matheus Henrique está de volta após cumprir suspensão contra o Santos. Maicon ou Darlan, dependendo das intenções de Renato, devem retornar ao time principal, deixando Thaciano e Robinho no banco. Alisson já está disponível e pode aparecer contra o fogão. O camisa 23 foi preservado dos dois últimos jogos por desconforto muscular. Como opção, Renato ainda conta com Luiz Fernando. A equipe tricolor ainda treina na tarde desta terça-feira (13), onde Renato fará os últimos ajustes antes da partida, que acontece nesta quarta (14), às 19h15, na Arena, pela 16ª rodada.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

