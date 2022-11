Mundo Japão pede que população procure abrigo após lançamento de míssil norte-coreano

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2022

O míssil já teria passado pelo território do Japão em direção ao Oceano Pacífico, segundo o que o próprio governo japonês disse um pouco mais cedo Foto: Divulgação

O governo do Japão alertou, nesta quarta-feira (2), os moradores das regiões de Miyagi, Yamagata e Niigata para que procurem abrigo em ambientes fechados após o lançamento do míssil pela Coreia do Norte. A informação foi confirmada pelo sistema J-Alert Emergency Broadcasting.

O míssil já passou pelo território do Japão em direção ao Oceano Pacífico, disse o governo japonês um pouco mais cedo.

A Coreia do Norte disparou pelo menos dez mísseis a Leste e Oeste da península coreana nesta quarta-feira (2), incluindo um que caiu perto das águas territoriais sul-coreanas pela primeira vez desde a divisão de 1945, disseram autoridades sul-coreanas.

O Estado-Maior Conjunto de Seul (JCS, em inglês) disse que um míssil balístico de curto alcance pousou em águas internacionais 167 quilômetros a Noroeste da ilha de Ulleung, na Coreia do Sul, cerca de 26 quilômetros ao Sul da Linha do Limite Norte (NLL, em inglês) – a fronteira de fato. Fronteira marítima coreana que a Coreia do Norte não reconhece.

