Rio Grande do Sul JBS informou ao governador Eduardo Leite que vai ampliar o quadro de pessoal no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Serão contratadas mais mil pessoas para vagas em unidades da companhia no Estado. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em reunião realizada nessa segunda-feira (3), a direção da JBS informou ao governador gaúcho, Eduardo Leite, que ampliará o quadro de pessoal no Rio Grande do Sul. No encontro, o CEO global da empresa, Gilberto Tomazoni, anunciou que serão contratadas mais mil pessoas para vagas em unidades da companhia no Estado, além da criação de 240 novos postos de trabalho na cidade de Westfália com a duplicação da linha de frango na unidade da Cooperativa Languiru, parceira da JBS.

“Esse é um gesto que nos entusiasma, porque demonstra a confiança da empresa na reconstrução do Estado. O governo está mobilizado para garantir as melhores condições possíveis para quem quer investir e gerar emprego e renda no Rio Grande do Sul”, afirmou Leite.

O CEO global da JBS reforçou o otimismo da empresa com o processo de retomada econômica do Estado após as enchentes de maio.

“Confiamos na recuperação do Rio Grande do Sul. Não só manteremos todos os empregos e operações no Estado, onde operamos há 15 anos e empregamos mais de 16 mil pessoas, como estamos com mais mil vagas em processo de contratação”, disse Tomazoni.

Também participaram do encontro os secretários de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel.

Demandas

Também nessa segunda, Leite se reuniu com a bancada federal gaúcha para tratar de demandas que devem ser apresentadas ao governo central a fim de reduzir os impactos sociais da catástrofe de maio. Para o governador, há três pontos críticos que exigem medidas imediatas por parte da União: a manutenção do emprego e da renda na iniciativa privada, a recomposição de receitas e a reabertura do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre.

“Essas são as ações mais urgentes, no curtíssimo prazo. Se não houver medidas para manutenção de emprego e renda e recomposição de receita do Estado e dos municípios, o Rio Grande do Sul sofrerá muito nos próximos meses. Além disso, é necessário que a União ajude a construir uma solução para a reabertura do aeroporto”, afirmou Leite.

O chefe do Executivo apresentou aos parlamentares um diagnóstico da situação econômica e tributária do Estado e as perspectivas de queda na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), após as enchentes de maio.

O governo do Estado vai propor o pagamento, pela União, do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm), com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. “É primordial que o governo federal entre em campo para garantir o pagamento de parte dos salários e evitar demissões em massa”, avaliou o governador.

Para recompor as receitas, a proposta do Estado é a transferência de recursos pela União na forma de seguro-receita. “O governo estadual e as prefeituras terão uma queda de arrecadação muito forte. Com o seguro-receita, o governo federal poderá fazer uma análise bimestral da arrecadação, frente ao mesmo período do ano passado, e realizar a compensação das perdas”, explicou Leite.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/jbs-informou-ao-governador-eduardo-leite-que-vai-ampliar-o-quadro-de-pessoal-no-rio-grande-do-sul/

JBS informou ao governador Eduardo Leite que vai ampliar o quadro de pessoal no Rio Grande do Sul

2024-06-03