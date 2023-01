Mundo Ator Jeremy Renner segue internado após acidente com máquina de remover neve

Testemunhas relataram que o astro da Marvel estava abrindo um caminho na estrada e tentava ajudar um carro que estava preso na neve Foto: Divulgação Testemunhas relataram que o astro da Marvel estava abrindo um caminho na estrada e tentava ajudar um carro que estava preso na neve. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O ator Jeremy Renner, conhecido pelo papel Gavião Arqueiro, de “Os Vingadores”, da Marvel, está internado em estado crítico, mas estável, em um hospital de Nevada, nos EUA. O astro sofreu um acidente enquanto limpava a neve na estrada perto de sua casa, no último domingo (1º), e precisou passar por uma cirurgia.

Entenda a seguir o que aconteceu:

Jeremy tentava abrir caminho em uma estrada com uma máquina de remover neve;

Testemunhas dizem que a máquina teria passado por cima de uma das pernas do ator;

Um dos vizinhos, médico, fez um torniquete até a chegada dos paramédicos;

Ele foi levado de helicóptero ao hospital;

Jeremy passou por uma cirurgia e seu estado ainda é crítico, porém estável.

Quem é?

Jeremy Renner tem 51 anos e já foi indicado ao Oscar por duas vezes, pelo filme “Guerra ao terror”, de 2008, e “Atração perigosa”, filme de 2010.

Ele se tornou mais conhecido ao interpretar o super-herói Clint Barton, o Gavião Arqueiro, de “Os Vingadores”. Ele também esteve em filmes como “A Chegada”, “Missão Impossível – Nação Secreta”, “Trapaça”, “Era uma vez em Nova York” e “João e Maria: caçadores de bruxas”.

Como aconteceu o acidente?

Jeremy ficou gravemente ferido ao dirigir uma máquina para remover neve, perto de sua casa, na cidade de Reno, em Nevada. O ator precisou ser levado de helicóptero ao hospital devido à gravidade do acidente.

De acordo com o site TMZ, testemunhas que viram o acidente relataram que o ator estava abrindo um caminho na estrada na manhã do dia 1º. Segundo a prefeita, Hillary Schieve, na ocasião, ele tentava ajudar um carro que estava preso na neve. A informação foi dada por Hillary ao “Reno Gazette Journal”, jornal local, na noite desta segunda-feira (2).

Um dos vizinhos disse que, apesar de todo o aparato de segurança, a máquina, chamada de Snowcat, passou por cima de uma das pernas de Jeremy.

Como foi o socorro ao ator e qual o estado de saúde?

Ainda segundo o TMZ, uma testemunha informou que o ator teria perdido muito sangue. Um outro vizinho que estava no local e que é médico fez um torniquete na perna até a chegada dos paramédicos. A máquina foi levada pela polícia por volta das 20h.

Segundo os representantes do ator, ele sofreu um trauma torácico contuso e lesões ortopédicas e foi submetido a uma cirurgia na segunda-feira (2). Seu estado é crítico, mas estável.

O gabinete do xerife do condado de Washoe informou por meio de um comunicado que “respondeu a uma chamada de lesão traumática na área de Mount Rose Highway, em Reno em Nevada”, no domingo (1º), às 9h. A nota informa também que apenas Jeremy estava envolvido no acidente, que está sendo investigado.

