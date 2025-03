Esporte João Fonseca vence número 20 do mundo e avança à 3ª rodada em Miami

Por Redação O Sul | 22 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











A joia do tênis nacional ganhou do experiente atleta francês com autoridade. (Foto: Divulgação/ATP Challenger Tour)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

João Fonseca venceu o francês Ugu Humbert, atual 20º colocado do ranking, neste sábado (22), por 2 sets a 0 (6-4 e 6-3), na 2ª rodada do Master 100 de Miami 2025. Com o resultado, ele se classificou para a 3ª rodada do tradicional torneio estadunidense. O feito do tenista levou os brasileiros à loucura nas redes sociais.

A joia do tênis nacional ganhou do experiente atleta francês com autoridade. João não teve o saque quebrado em nenhum momento e conseguiu dominar os games em que o adversário sacou, tendo três quebras de saques ao próprio favor.

A vitória incontestável gerou grande euforia por parte dos torcedores brasileiros que acompanharam a partida. Nas redes sociais foi possível observar diversos internautas em festa com o novo feito do atleta brasileiro.

O Jogo

O brasileiro entrou em quadra já intimidando o francês número 20 do mundo e conseguiu a quebra. Ugo pareceu desestabilizado e cometeu erros sucessivos. João aproveitou a brecha e abriu 2/0. O rival mudou a estratégia e conseguiu confirmar o serviço seguinte. Fonseca voltou a botar pressão no jogo e fechou o game com mais um erro do adversário. Humbert voltou inspirado e mandou dois aces para cima do carioca, fechando mais um. Com mais dois games para cada lado, a partida chegou a 4/3. João confirmou o saque sem deixar o francês pontuar, mas Humbert devolveu no placar com um game de serviço. O brasileiro sacou para o set e fechou em 6/4.

De volta à quadra, Humbert confirmou o serviço com um ace. João devolveu na mesma moeda, sem que o francês conseguisse se defender. Com mais dois saques confirmados para cada jogador, o brasileiro conseguiu recuperar a vantagem quebrando o adversário e ainda fechando o game seguinte. Muito aplaudido pela torcida, Fonseca selou a vitória com a quebra e avançou à terceira rodada.

Próximo passo de João Fonseca

Com a vitória sobre Ugu Humbert, o tenista brasileiro se classificou para a 3ª fase do master 1000 de Miami 2025. Na próxima fase ele irá enfrentar o vencedor do confronto entre Alex De Minaur, da Austrália, e Bu Yunchaokete, da China. Detentor da 11ª posição do ranking, o australiano é o amplo favorito no confronto.

Nos Estados Unidos, João Fonseca busca o quarto título na temporada de 2025. Ele já venceu dois torneios Challangers, de menor expressão, e o ATP 250 de Buenos Aires. Em caso de vitória na cidade de Miami, o título do Master 1000 seria o mais importante da curta carreira do brasileiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/joao-fonseca-vence-numero-20-do-mundo-e-avanca-a-3a-rodada-em-miami/

João Fonseca vence número 20 do mundo e avança à 3ª rodada em Miami

2025-03-22