Por Redação O Sul | 18 de junho de 2022

É possível ver o um dos pés do presidente enroscado ao pedal da bicicleta antes da queda. Foto: Reprodução/Redes Sociais Biden disse que um de seus pés ficou preso no pedal. Ele não se machucou. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução/Redes Sociais

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden sofreu um pequeno acidente enquanto andava de bicicleta neste sábado (18), em Delaware, seu Estado-natal.

De acordo com a agência de notícias Reuters, o presidente, que tem 79 anos, e a primeira-dama americana, Jill Biden, faziam um passeio matinal quando Biden resolveu se aproximar de uma multidão de apoiadores. Nesse momento, ele caiu quando tentou sair da bicicleta.

É possível ver o um dos pés do presidente enroscado ao pedal da bicicleta antes da queda. Questionado sobre o que o levou a cair da bicicleta, Biden bateu o sapato no pedal de sua bicicleta. “Tenho que tirar essas coisas. Meu pé ficou preso”, disse ele.

Algumas pessoas do Serviço Secreto que acompanhavam Biden no momento do pequeno acidente, o ajudaram a se levantar.

O presidente usava um capacete e após o susto, ficou vários minutos conversando com diversas pessoas no seu entorno. A família do presidente americano está curtindo o fim de semana em sua casa no litoral de Delaware. Na última sexta-feira (17), Biden e Jill comemoraram 45 anos de casamento.

