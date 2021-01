Mundo Joe Biden toma posse como presidente dos Estados Unidos em cerimônia limitada em razão da pandemia. Veja o programa dos festejos

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2021

Biden será o 46º presidente americano. (Foto: Adam Schultz/Divulgação)

Joe Biden tomará posse nesta quarta-feira (20) como o 46º presidente dos Estados Unidos. Se habitualmente as cerimônias de transferência de poder levam centenas de milhares de pessoas para a Washington, desta vez os planos foram alterados pela pandemia de covid-19 e pela maciça segurança na capital, reforçada após apoiadores de Trump, incluindo integrantes de grupos de extrema direita, invadirem o Capitólio no último dia 6, deixando cinco mortos.

A pompa, no entanto, não será afetada. Cerca de 200 mil bandeiras foram postas no Passeio Nacional para representar o público ausente, que acompanhará as cerimônias pela televisão e pela internet. Ex-presidentes, paradas militares e shows de artistas de grande projeção estão previstos para a quarta-feira.

Quem estará ausente, no entanto, será Donald Trump, o primeiro presidente em mais de 150 anos a escolher não comparecer à posse de seu sucessor. Ele vai deixar Washington na manhã de quarta e planeja uma despedida no aeroporto antes de embarcar para a Flórida, onde irá morar.

Veja o cronograma da posse de Biden:

Missa

Biden, que será o segundo presidente católico dos Estados Unidos — o primeiro foi John F. Kennedy —, deve começar o dia com uma missa na igreja de São Mateus, no centro de Washington. De acordo com a imprensa americana, o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, ex-aliado de Trump que rompeu com a Casa Branca em meio à sua ofensiva para reverter o voto popular, é um dos convidados. Os líderes democratas da Câmara e do Senado, Nancy Pelosi e Chuck Schumer, também estarão presentes.

Cerimônia de posse

Kamala Harris será empossada como vice-presidente pela juíza do Supremo Sonia Sotomayor, pouco antes de 14h (meio-dia, horário local). Assim que a hora virar, o mandato de Biden começará oficialmente e ele será empossado pelo chefe do Supremo, John Roberts. Em seguida, fará seu primeiro discurso à nação como presidente.

A cerimônia, no Capitólio, será acompanhada por um número pequeno de convidados que respeitarão o distanciamento social. O Passeio Nacional, de onde a população tradicionalmente acompanha as festividades, ficará fechado, com acesso restrito à imprensa e às forças de segurança.

A posse começará com uma oração do padre jesuíta Leo O’Donovan, ex-presidente da faculdade Georgetown e amigo pessoal do novo chefe de Estado. Lady Gaga, que fez campanha ao lado de Biden, cantará o hino nacional. Jennifer Lopez e o astro country Garth Brooks farão apresentações musiciais.

Saudação militar e visita ao cemitério de Arlington

Após a posse, ainda no Capitólio, Biden e Harris participarão de uma cerimônia militar que marca a transição de poder pacífica. As tropas se apresentam ao seu novo comandante em chefe, que as inspeciona simbolicamente. Em razão das restrições pandêmicas, o distanciamento social será mantido.

Depois, o novo presidente e sua vice se juntarão aos ex-presidentes Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton e suas famílias em uma visita ao cemitério militar de Arlington, na Virgínia, onde prestarão suas homenagens a soldados mortos em batalha. Além de Trump, o único ex-presidente vivo que não acompanhará a posse pessoalmente será Jimmy Carter, de 96 anos.

Ao retornar à Casa Branca, Biden terá uma escolta militar, com representantes de todos os ramos das Forças Armadas.

‘Parada pelos EUA’

Diante da impossibilidade de uma parada presencial na Avenida Pensilvânia, haverá um evento virtual, a “Parada pelos EUA”. Biden e Harris caminharão até a Casa Branca ao som das bandas das faculdades onde estudaram, a Universidade de Delaware e a Universidade Howard, respectivamente. Em seguida, serão transmitidas apresentações das bandas da Guarda Costeira, da Marinha, além de apresentações de outros grupos musicais e de dança pelo país.

Especial na TV

Como os tradicionais bailes da noite de posse não poderão acontecer, os três principais canais de televisão aberta dos EUA transmitirão simultaneamente um programa em horário nobre para “Celebrar a América”. O evento, que será apresentado pelo ator Tom Hanks, terá falas de Biden e Harris. Os organizadores da posse confirmaram shows de artistas como Bruce Springsteen, Justin Timberlake, Foo Fighters, Jon Bon Jovi, John Legend e Demi Lovato.

