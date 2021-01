No cargo, Haaland será responsável sobre as áreas ocupadas por quase 600 grupos indígenas no país e diversos parques, áreas públicas e de preservação ambiental, além das riquezas minerais dos Estados Unidos.

“Eu serei forte por todos nós, pelo nosso planeta e por toda nossa área protegida”, disse Haaland após o anúncio de Biden.

Em artigo assinado em março do ano passado com a deputada brasileira Joênia Wapichana (Rede-RR) e publicado no “The Washington Post”, Haaland criticou as políticas ambientais de Jair Bolsonaro e de Donald Trump.