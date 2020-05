Grêmio Jogadores do Grêmio estreiam novos uniformes em ação inédita

Por Redação O Sul | 28 de Maio de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O treino do Grêmio desta quinta-feira (28) teve novidades. Mas engana quem pensa que foi algo relacionado às atividades. A situação inédita foi quanto aos uniformes dos jogadores, que treinaram com os novos modelos da temporada 2020.

O lançamento das novas camisetas já havia ocorrido ainda no último dia 14, mas sem futebol, os jogadores ainda não haviam utilizado os modelos para atividades do clube. A alternativa encontrada pelo clube, foi, então, da estreia nos treinos em ação inédita. Os primeiros a vestir o novo manto foram Victor Ferraz, Caio Henrique e Guilherme Guedes. Os de branco, com a camisa 2, Bruno Cortez, Everton e Alisson.

Caio Henrique comemorou a ação e disse que serviu para “matar a saudade” de vestir o uniforme e ir ao campo de jogo: “Uma satisfação vestir a camisa do Grêmio, ainda essa nova que ficou muito bonita e finalizar o treino com ela. Não é a mesma coisa que entrar em campo em dia de jogo oficial, mas já dá pra mantar um pouco da saudade, colocando meião, calção e camisa”. Os goleiros do elenco Paulo Victor, Vanderlei, Julio César e Brenno também estrearam os novos modelos durante o treino no turno da manhã.

“É uma maneira de mostrar aos jogadores, mas principalmente à torcida a performance dela em campo. É uma pré-visualização da camisa antes do retorno dos jogos” , explica o diretor executivo de marketing, Beto Carvalho.

Além dos jogadores, o torcedor também já conferir e adquirir o novo modelo através do site gremiomania.com.br.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

