Grêmio Meia do Grêmio comemora aumento no número de substituições nos jogos: “Oportunidade de mostrar trabalho”

Por Redação O Sul | 27 de Maio de 2020

Nova medida permite até cinco substituições nos jogos Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Com a previsão de um calendário apertado, uma medida sugerida pela Fifa, e aprovada, permite o aumento no número de substituições na retomada dos jogos. De três, os técnicos poderão realizar até cinco alterações. A possibilidade é vista com bons olhos pelo meia do Grêmio Patrick, que destaca a maior possibilidade de chances de ingressar como titular.

O jovem de 21 anos, que soma 7 partidas até a parada, destacou ainda que, com a medida será necessário ainda estar mais preparado quando for requisitado pelo treinador: “É uma boa oportunidade. Antes era três, às vezes, ficávamos de fora do jogo. Agora, temos que estar mais preparados. Eu fico feliz com as cinco substituições, tem a oportunidade de mostrar trabalho”, declarou Patrick em entrevista aos canais oficiais do clube.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou à reportagem da Rádio Grenal que irá permitir a aplicação em suas competições. Contudo, no caso dos campeonato estaduais, ficará a cargo da aprovação de cada federação.

Já na quarta semana de atividades, o meia tricolor destacou a importância do retorno aos trabalhos visando o volume de jogos no futuro: “O retorno foi bem forte. A gente sabe que voltando aos poucos, temos que dar o nosso máximo, porque daqui a pouco os campeonatos já estão aí. Temos que cada vez estar melhor.”

Visando o grande número de compromissos no calendário, Patrick também vislumbra novas oportunidades no time principal, especialmente na Libertadores: “Para todo atleta é importante, ainda mais para nós que somos mais novos, temos que saber que todo jogo é nossa vida, temos que aproveitar todas as oportunidades. É uma grande competição (Libertadores). Todo atleta almeja jogar. Sabemos que o nível é alto. Temos que estar preparados. É como o Renato fala, a camisa está ali, quem tiver melhor vai jogar”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

