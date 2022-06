Futebol Jogadores do Grêmio fazem treinamento tático e de movimentação de olho no duelo com Novorizontino

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











O Tricolor volta aos treinamentos na tarde desta segunda-feira (6), no CT Luiz Carvalho. Foto: Lucas Uebel/FBPA O Tricolor volta aos treinamentos na tarde desta segunda-feira (6), no CT Luiz Carvalho. (Foto: Lucas Uebel/FBPA) Foto: Lucas Uebel/FBPA

A manhã deste domingo (5) foi de trabalho intenso no CT Luiz Carvalho. A equipe do Grêmio manteve o cronograma de preparação para o próximo confronto, desta vez pela 11° Rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira (7), às 21h30, o Tricolor recebe o Novorizontino, na Arena.

Os atletas entraram em campo logo após um trabalho de aquecimento orientado pela equipe de preparação física. Com atividades de agilidade, os jogadores passaram para execução de passes, movimentação e cruzamentos, finalizando as jogadas no gol. Sob o comando do técnico Roger Machado, a primeira parte do treino serviu para trabalhar a dinâmica entre os setores, com articulação do movimento entre as posições.

Na segunda parte, com um exercício tático em campo aberto, o treinador gremista pode elaborar as jogadas e realizar os ajustes nas posições com o elenco.

O Tricolor volta aos treinamentos na tarde desta segunda-feira (6), no CT Luiz Carvalho. Logo após, já inicia o processo de concentração para o jogo de terça-feira.

Ofensiva à equipe

O Grêmio fez um bom jogo contra o Vasco da Gama na última semana, especialmente no primeiro tempo, quando teve o controle quase que total das ações. No entanto, com o intuito de dar mais contundência ofensiva à equipe, o técnico Roger Machado poderá mexer na escalação para o próximo duelo.

Uma das alterações possíveis pode ser do meia Benítez pelo atacante Janderson, para dar mais profundidade ao ataque. Esta modificação foi realizada na rodada anterior e o resultado agradou ao técnico. Com a lesão do meia argentino, a questão pode ganhar força. Há uma possibilidade de Gabriel Silva aparecer pelo meio.

Outra alteração que pode surpreender é na lateral esquerda. A comissão técnica entende que Diogo Barbosa reúne mais características para jogar como ala do que o titular Nicolas, uma ideia que desagrada o torcedor gremista.

Nesta segunda-feira (6), o técnico Roger realizará mais um treino com o elenco gremista, quando baterá o martelo a respeito da escalação.

Vitória no Sub-20

O Grêmio começou com vitória a disputa do Campeonato Brasileiro Sub-20. Na manhã deste domingo (5), atuando no estádio das Laranjeiras, o Tricolor bateu o Fluminense pelo placar de 1 a 0. O gol gremista foi anotado por Pedro Clemente.

O primeiro tempo começou com o Grêmio tendo chance logo a dois minutos de partida. Após sequência de escanteios, Lucão cabeceou e desperdiçou. A partir daí o jogo ficou mais equilibrado, com as duas equipes tendo pouca efetividade.

O time da casa passou a ter mais volume de jogo e o Tricolor encaixou mais os contra-ataques, porém pecava no último passe. Assim, o Fluminense teve duas oportunidades na reta final, sem conseguir efetivar em gol.

Na etapa final, aos seis minutos, a defesa do time local saiu jogando errado. Kauan Kelvin recuperou perto da linha de fundo, passou pelo zagueiro e centrou a bola. De primeira, Pedro Clemente veio concluindo para tirar do goleiro e abrir o placar.

Com a vantagem, o Grêmio se postou mais na defesa e passou a tentar valorizar a posse e encaixar os contra golpes.

Gradativamente o Fluminense foi se arriscando e teve boas conclusões para empatar. Na reta final, o goleiro Arhur Coneglian fez duas grandes defesas para evitar o gol da equipe local e garantir a vitória.

Com o resultado, o Grêmio está com três pontos e alcança a terceira colocação do Grupo B pelo saldo de gols. Volta a atuar no CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul contra o Atlético-GO, no dia 21, às 15h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol