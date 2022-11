Seleção Jogadores que atuam na Europa se apresentam à seleção brasileira em Turim

O atacante Neymar e o zagueiro Marquinhos foram os últimos, e chegaram à cidade italiana na tarde desta segunda-feira depois de trocar de aeronave.

A Seleção Brasileira está completa para a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Nesta segunda-feira (14), os 23 atletas que atuam na Europa se apresentaram em Turim, na Itália, e se integraram aos outros três que jogam no Brasil e já haviam se apresentado junto com a comissão técnica.

O atacante Neymar e o zagueiro Marquinhos chegaram a Turim, na Itália, na tarde desta segunda-feira (14). A dupla chegou ao local quando o primeiro treino da Seleção já acontecia e, assim, não foi a campo. Os jogadores do Paris Saint-Germain tiveram que trocar de aeronave, em voo fretado da França para a Itália, o que atrasou a apresentação deles.

Semana na Itália

A dez dias para a estreia no Mundial, contra a Sérvia, o técnico Tite já comandou a primeira atividade no Centro de Treinamentos da Juventus. O trabalho foi dividido em dois grupos: academia, para quem atuou no fim de semana, e campo, para o restante. A seleção ficará hospedada no hotel da Juventus até sábado e utilizará a estrutura do clube italiano para treinamentos.

Marquinhos desperta atenção da comissão técnica de Tite por conta de um problema físico. O zagueiro ficou fora do jogo entre PSG e Auxerre (5 a 0) por “desconforto muscular”. Inicialmente, o caso não preocupa, mas o atleta será avaliado.

Os primeiros a desembarcarem nesta segunda em Turim foram Eder Militão e Vini Júnior, do Real Madrid. Companheiro deles no clube, Rodrygo chegou mais tarde, com Daniel Alves. Depois, pouco a pouco, novas levas de atletas foram chegando. A última contou com os 12 atletas que atuam na Inglaterra, além do lateral Alex Telles, do Sevilha.

Estreia e convocados

O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 24, contra a Sérvia, às 16h (de Brasília). A Seleção está no Grupo G, que também conta com Camarões e Suíça.

Confira os convocados da Seleção para a Copa do Catar:

Goleiros

Alisson – Liverpool

Ederson – Manchester City

Weverton – Palmeiras

Laterais

Danilo – Juventus

Alex Sandro – Juventus

Daniel Alves – Pumas

Alex Telles – Sevilla

Zagueiros

Militão – Real Madrid

Marquinhos – PSG

Thiago Silva – Chelsea

Bremer – Juventus

Meio-campistas

Bruno Guimarães – Newcastle

Casemiro – Manchester United

Fabinho – Liverpool

Fred – Manchester United

Paquetá – West Ham

Everton Ribeiro – Flamengo

Atacantes

Neymar – PSG

Vinicius Júnior – Real Madrid

Antony – Manchester United

Rodrygo – Real Madrid

Raphinha – Barcelona

Richarlison – Tottenham

Pedro – Flamengo

Gabriel Jesus – Arsenal

Gabriel Martinelli – Arsenal

