Jogos de Tóquio: Comitê divulga cronograma de revezamento da tocha

28 de setembro de 2020

Trajeto prevê passagem por 47 províncias a partir de 25 de março. Foto: Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio Trajeto prevê passagem por 47 províncias a partir de 25 de março. (Foto: Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio) Foto: Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio

O Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio anunciou, nesta segunda-feira (28), o percurso do revezamento da tocha. Segundo as autoridades japonesas, o início será no dia 25 de março em Fukushima, local arrasado por um terremoto em 2011.

Na sequência, a chama olímpica passará por outras 46 províncias do país asiático até a chegada à capital, onde acenderá a pira no Estádio Olímpico em 23 de julho. O lema escolhido para o revezamento, pelo Comitê Organizador, é “esperança ilumina nosso caminho”.

“No rastro da pandemia da covid-19, o fogo simbolizará a luz no fim do túnel escuro; uma luz de esperança para o mundo na preparação para os Jogos de Tóquio, que já serão um símbolo da resiliência, da unidade e da solidariedade da humanidade”, diz a entidade.

Os organizadores também afirmaram que, dependendo do andamento da pandemia, pequenas mudanças podem ocorrer no cronograma divulgado. Além disso, garantiram que a intenção é fazer um revezamento mais curto e mais barato do que o previsto originalmente.

Já o revezamento da Tocha Paraolímpica acontecerá entre 12 e 24 de agosto. Os Jogos Olímpicos de Tóquio acontecem de 23 de julho a 8 de agosto de 2021, e as Paraolimpíadas estão marcadas para o período de 24 de agosto a 8 de setembro de 2021.

