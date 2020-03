Esporte Jorge Jesus dá negativo para coronavírus

Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

Técnico do Flamengo Jorge Jesus.

O Clube de Regatas do Flamengo divulgou na noite desta quarta (18) que o teste do técnico Jorge Jesus deu negativo para coronavírus. Segundo a nota da equipe rubro-negra, “o novo exame realizado pelo técnico Jorge Jesus atestou resultado negativo para o covid-19”.

Na noite da última segunda, o clube carioca informou que a contraprova de um primeiro teste realizado pelo técnico Jorge Jesus “trouxe resultado inconclusivo” para o novo coronavírus.

Assim, por recomendação do laboratório responsável, o treinador fez nova coleta de materiais na manhã da última terça.

Na mesma segunda, algumas horas antes, a equipe carioca informou que Jorge Jesus apresentou resultado positivo “fraco ou inconclusivo” para o novo coronavírus no primeiro teste realizado para detectar a doença. Ele foi o único integrante do departamento de futebol do clube a testar positivo nos exames realizados na última sexta-feira (13).

