Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

Bolsonaro reclamou que também haveria panelaço a seu favor. Foto: Jorge Araujo/Fotos Públicas Bolsonaro reclamou que também haveria panelaço a seu favor. (Foto: Jorge Araujo/Fotos Públicas) Foto: Jorge Araujo/Fotos Públicas

Pelo segundo dia consecutivo, cidades brasileiras registraram panelaços contra o presidente Jair Bolsonaro. Na noite desta quarta-feira (18), os protestos ocorreram durante e após pronunciamento no Palácio do Planalto sobre a pandemia do novo coronavírus. Embora registrados em número menor, também houve manifestações favoráveis ao presidente.

No Twitter, ainda à tarde, o presidente reclamou que a imprensa estaria divulgando o panelaço contra ele e não “o outro”, a favor do governo.

São Paulo, Rio, Recife, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Salvador, Porto Alegre, Natal, Florianópolis e Curitiba foram algumas das capitais que tiveram gritos de “fora, Bolsonaro!” a partir das 19h.

– O jornal Hoje (TV Globo) e Veja on line, divulgam, de forma ostensiva, PANELAÇO hoje às 20h30 contra o Presidente Jair Bolsonaro.

– Mas a mesma imprensa, que se diz imparcial, NÃO DIVULGA outro PANELAÇO, às 21h A FAVOR DO GOVERNO JAIR BOLSONARO. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 18, 2020

