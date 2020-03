Porto Alegre Táxis terão desconto de 35% para chamadas feitas pelo aplicativo

Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

Medida auxilia na redução do risco de contágio do coronavírus. Foto: Gustavo Roth/EPTC PMPA Medida auxilia na redução do risco de contágio do coronavírus. (Foto: Gustavo Roth/EPTC PMPA) Foto: Gustavo Roth/EPTC PMPA

Com objetivo de reduzir as chances de contágio pelo novo coronavírus, evitar o contato com cédulas de dinheiro e auxiliar em um deslocamento menos exposto, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que os deslocamentos por táxis dentro da cidade, com chamadas originadas no aplicativo do Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre, terão 35% de desconto sobre o valor do taxímetro. A medida foi acertada pela Prefeitura de Porto Alegre e Sintáxi nesta manhã e não terá ônus aos cofres públicos. O desconto entrou em vigor nesta quarta-feira (18), e se estende enquanto houver necessidade.

“É só baixar o app em sua loja de aplicativos, chamar pelo app que o desconto é automático”, explica o presidente do Sintáxi, Luiz Nozari. “Agradecemos a colaboração da categoria que proporcionou mais uma medida que auxilia na redução do risco de contágio do coronavírus. Precisamos unir esforços. Que essa atitude sirva de exemplo para outros segmentos da sociedade civil organizada”, destaca o secretário extraordinário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Rodrigo Tortoriello.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre

Deixe seu comentário