José Roberto Guimarães e Bernardinho sempre serão símbolos do vôlei brasileiro em suas respectivas esferas

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2024

Desenvolvimento da modalidade no Brasil não seria possível sem o trabalho como o de Zé Roberto.(Foto: Divulgação/FIVB)

Falar em vôlei no Brasil, nos últimos 20 anos, é basicamente impossível sem mencionar os nomes do paulista José Roberto Guimarães e do carioca Bernardinho. Treinadores históricos e vitoriosos que conduziram gerações diferentes da modalidade a títulos e medalhas memoráveis.

O esporte no País vive em uma realidade de sempre querer comparar as esferas masculina e feminina. Se um vence, o outro precisa vencer também; caso não consiga, é inferior, merece ser apredrejado e diminuído sem pudor. Cenários distintos nem chegam a ser levados em consideração. Zé e Bernardo foram vítimas dessa situação por mais de duas décadas.

Em Atenas-2004, Bernardinho levou a geração de Giba ao ouro, enquanto José sucumbiu à Rússia na semifinal, no até hoje dolorido episódio do “24-19”. Nas duas edições seguintes, o técnico do feminino alcançou o topo mais alto do pódio, enquanto os homens ficaram com a prata.

Desacreditados, porém mais cascudos, voltaram aos caminhos dourados no Rio de Janeiro, enquanto as mulheres escorregaram no time azarão (e posteriormente campeão) da China, ainda nas quartas. Por fim, em Paris, um trabalho recente do carioca não levou o time para as semis, enquanto o paulista ficou com o bronze.

A relação entre os dois teve altos e baixos, mas, hoje, se respeitam. Já se enfrentaram diversas vezes em clássicos pela Superliga Feminina, o que ajudou numa aproximação, a despeito da rivalidade em quadra.

Tanto talento faz bem ao vôlei brasileiro, uma modalidade que atrai milhões de fãs no país e cuja história está intrinsecamente ligada à dupla nas últimas décadas. Uma modalidade que tem muitos fãs e move milhões de torcedores.

Os vastos currículos dos dois treinadores, recheados de conquistas, são prova da grande influência exercida por seus trabalhos. Uma série de renovações conduzidas, novos jogadores desenvolvidos pelos dois e apresentados aos torcedores. O trabalho sério e tenaz de ambos levou a patamares nunca alcançados antes por esse esporte no Brasil. A vontade do técnico do time masculino em retornar para o desafio, o choro do comandante da equipe feminina ao conquistar o bronze. Símbolos da história.

O senso de dever cumprido deixa o futuro de ambos incerto. Ainda não está claro se os trabalhos continuarão, mas não há dúvidas de que ambos seguem conhecendo os caminhos para a vitória.

Bernardinho e José Roberto Guimarães são a história do vôlei brasileiro. O primeiro com 64 anos, o segundo na casa dos 70. Anos de legado construído e marcas que nunca serão esquecidas.

