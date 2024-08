Esporte Paris 2024: Brasil encerra participação na Olimpíada com menos medalhas do que em Tóquio

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2024

Duda e Ana Patrícia, campeãs olímpicas no vôlei de praia. (Foto: Lance)

O Brasil encerrou sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 com um total de 20 medalhas: três ouros, sete pratas e dez bronzes. A liderança do quadro de medalhas ficou com os EUA, com 40 ouros, mesmo número da China. Os norte-americanos terminaram com 126 medalhas contra 91 dos chineses. O Brasil ocupa a vigésima posição.

Embora o desempenho brasileiro seja satisfatório, ficou abaixo das metas estabelecidas pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), que buscava superar o recorde de medalhas e de ouros das edições anteriores.

O desempenho em Tóquio-2020 seguirá, pelo menos por mais quatro anos, como o parâmetro a ser batido. No Japão, o País obteve a maior quantidade de ouros (sete, empatado com os Jogos do Rio, em 2016), o maior total de medalhas (21), a melhor posição no quadro geral (12º), assim como o maior número de modalidades diferentes subindo ao pódio (13).

A principal queda na performance em Paris está no número de ouros. Além de Rio e Tóquio, o desempenho em Atenas, quando o Brasil conquistou cinco primeiros lugares, também foi superior.

Neste critério, o resultado é igual a Atlanta (1996), Pequim (2008) e Londres (2012), todas com três ouros. De 1996 para cá, apenas em Sydney, em 2000, o país teve menos ouros. Naquela edição, na realidade, o Brasil não subiu ao lugar mais alto nenhuma vez.

No número total de medalhas, no entanto, Paris fica atrás apenas de Tóquio. Agora são duas edições consecutivas na casa dos 20 pódios.

Os três ouros do Brasil tiveram a marca feminina de Rebeca Andrade na ginástica artística, Bia Souza no judô e Ana Patrícia e Duda no vôlei de praia.

Destaque brasileiro na Olimpíada, Rebeca subiu ao pódio quatro vezes (um ouro, duas pratas e um bronze) e se tornou a maior medalhista da história do Brasil, com seis conquistas.

Medalhas de ouro

• Beatriz Souza | Judô | +78kg

• Rebeca Andrade | Ginástica Artística | Solo feminino

• Ana Patrícia e Duda | Vôlei de praia

Medalhas de prata

• Caio Bonfim | Atletismo | Marcha Atlética 20 km

• Willian Lima | Judô | -66kg

• Rebeca Andrade | Ginástica artística | Individual geral

• Rebeca Andrade | Ginástica artística | Salto

• Tatiana Weston-Webb | Surfe

• Isaquias Queiroz | Canoagem velocidade | C1 1000m

• Futebol feminino

Medalhas de bronze

• Larissa Pimenta | Judô | -52kg

• Rayssa Leal | Skate Street

• Brasil | Ginástica Artística | Disputa por equipes

• Brasil | Judô | Equipes mistas

• Bia Ferreira | Boxe | 60kg

• Gabriel Medina | Surfe

• Augusto Akio | Skate Park

• Edival Pontes “Netinho” | Taekwondo | -68kg

• Alison dos Santos | Atletismo | 400m com barreiras

• Vôlei feminino

