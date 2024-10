Polícia Jovem é condenado a 21 anos de prisão por matar companheira com mais de 15 facadas na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A vítima, de 19 anos, foi morta em março de 2023, em Sapucaia do Sul Foto: Freepik A vítima, de 19 anos, foi morta em março de 2023, em Sapucaia do Sul. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um jovem acusado de matar a facadas a sua companheira dentro da residência onde o casal morava em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi condenado pelo Tribunal do Júri a 21 anos de prisão em regime fechado.

O julgamento, presidido pelo juiz Roberto de Souza Marques da Silva, iniciou às 9h de quinta-feira (3) e terminou por volta da meia-noite. O réu foi condenado por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões de condição de sexo feminino. Ele já estava preso.

O crime ocorreu no dia 12 de março de 2023, por volta das 19h45min, no bairro Horto Florestal. Na época, o réu tinha 18 anos, e a vítima, 19. Segundo a denúncia do MP (Ministério Público), antes do feminicídio, o assassino e a vítima discutiram sobre a doação de um filhote de cachorro e sobre o término do relacionamento.

Durante o desentendimento, o jovem desferiu mais de 15 facadas no coração e nos pulmões da companheira. Após o crime, ele fugiu do local, mas acabou preso alguns dias depois.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/jovem-e-condenado-a-21-anos-de-prisao-por-matar-companheira-com-mais-de-15-facadas-na-regiao-metropolitana-de-porto-alegre/

Jovem é condenado a 21 anos de prisão por matar companheira com mais de 15 facadas na Região Metropolitana de Porto Alegre

2024-10-04