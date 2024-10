Rio Grande do Sul CEEE Grupo Equatorial entrega Plano Operacional para Eleições 2024

Distribuidora terá equipes extras e de plantão para atuação rápida em toda área de concessão em caso de demandas.

Na manhã dessa sexta-feira (4), a CEEE Grupo Equatorial realizou a entrega oficial do Plano Operacional para as Eleições 2024 ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS). O encontro contou com a presença do Secretário de Administração do TRE-RS, Vital Capellari, da Diretora-geral do TRE-RS, Gabriela de Almeida Veiga, da Executiva de Relacionamento com Poder Público da CEEE Grupo Equatorial, Marlise Leão, e do assessor de relações institucionais da distribuidora, Júlio Eloi Hofer.

Durante a reunião, foram apresentados os detalhes das ações e estratégias que serão implementadas para garantir o fornecimento seguro e contínuo de energia elétrica na área de concessão da companhia durante as eleições. O plano inclui a mobilização de 669 profissionais e 318 equipes que estarão em campo para monitorar e atuar de forma preventiva e emergencial.

De acordo com o superintendente Tático Técnico da Equatorial, José Nelson Junior, o plano de operação é desenvolvido com o intuito manter a qualidade do serviço prestado aos gaúchos e de organizar e uniformizar as ações necessárias para atender as possíveis demandas da forma mais rápida possível. “Temos um plano bem elaborado para que os eleitores gaúchos possam exercer a cidadania sem maiores intercorrências nos locais de votação. Estaremos com equipes extras e de plantão por toda nossa área de concessão”, afirma o executivo.

Como trabalho preventivo, a companhia realizou inspeção e manutenção nos circuitos que atendem cartórios eleitorais e elaborou instruções de manobra para transferências de cargas prioritárias, em caso de necessidade. No dia da eleição, equipes estarão alocadas em áreas estrategicamente definidas para atendimento prioritário como, por exemplo, o Centro Integrado de Controle (CEIC) e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Outros destaques são o suporte de representante da CEEE Grupo Equatorial no Centro de Crise do TRE no próximo domingo e a reorganização de intervenções programadas na rede de distribuição para evitar transtornos nos locais de votação.

“Ter um plano de ação específico para as eleições é algo que nos dá tranquilidade e que também nos traz muita agilidade e eficiência nos momentos em que precisamos de um atendimento mais rápido, que é o momento da eleição”, destaca o Secretário de Administração do TRE-RS, Vital Capellari.

