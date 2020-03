Rio Grande do Sul Jovem infectado pelo coronavírus que desobedeceu o isolamento é colocado em prisão domiciliar no RS

Por Redação O Sul | 22 de março de 2020

Polícia encontrou jovem na Região Metropolitana de Porto Alegre. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

O estudante de 18 anos diagnosticado com a Covid-19 que desrespeitou o isolamento domiciliar em Torres, no Litoral Norte do Estado, foi posto em prisão domiciliar na noite de sábado (21), na Região Metropolitana de Porto Alegre. A Justiça havia decretado a medida mais cedo, no mesmo dia.

Conforme o delegado Adriano Koehler Pinto, o jovem fica proibido de sair do domicílio sem prazo determinado. A cidade em que o estudante foi encontrado não será divulgada.

Ele foi enquadrado nos artigos 267 e 268 do Código Penal, que falam sobre causar epidemia e propagação de doença contagiosa, respectivamente.

A cidade de Torres tem dois casos de coronavírus confirmados, entre eles, o do jovem, segundo boletins da Secretaria Estadual de Saúde do Estado. O Rio Grande do Sul tem 71 casos até este domingo (22). O estudante chegou da Irlanda no dia 12 de março já com sintomas da doença. Um dia depois, fez os exames e na última quarta-feira (18) testou positivo para o coronavírus.

De acordo com o delegado Adriano, a população começou a procurar a delegacia para relatar que o jovem teria participado de uma partida de futebol, ido a uma festa e ainda feito um serviço em barbeiro da cidade dias antes do resultado chegar.

