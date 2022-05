Brasil Juíza eleitoral do Paraná responderá no Conselho Nacional de Justiça devido a postagens em redes sociais

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2022

A juíza deverá responder também a Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) na cidade onde atua. (Foto: Agência CNJ/Divulgação)

Postagens feitas entre 2017 e 2019 nas redes sociais por pela magistrada Regiane Tonet dos Santos, do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), serão analisadas pelo Conselho Nacional de Justiça para verificar se ferem normativas do órgão ou o Código de Ética da Magistratura e a Lei Orgânica da Magistratura. A juíza também atua na Justiça Eleitoral na cidade de Guaraniaçu e deverá responder a Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), com afastamento das suas funções eleitorais.

Segundo a Reclamação Disciplinar apresentada pelo Partido dos Trabalhadores (Diretório Estadual do Paraná), diversas postagens da juíza em seu perfil nas redes sociais trariam críticas a políticos, autoridades e membros do Supremo Tribunal Federal com base em notícias jornalísticas. Ela também teria feito posicionamentos contundentes favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro.

Apesar de algumas publicações terem sido feitas antes do Provimento CNJ 71/2018, que dispõe sobre o uso do e-mail institucional pelos membros e servidores do Poder Judiciário e sobre a manifestação nas redes sociais; e da Resolução CNJ 305/2019, que estabelece os parâmetros para o uso das redes sociais pelos membros do Poder Judiciário, a relatora e corregedora nacional de Justiça, ministra Maria Thereza de Assis Moura, ponderou que as condutas da magistrada configuram afrontas à Constituição Federal de 1988 e ao Código de Ética da Magistratura Nacional.

Ressaltou, ainda, que se espera um comportamento exemplar de cidadania e, como membro do Poder Judiciário, que a sua atuação transmita confiança para a sociedade. “Isso mesmo que em manifestação em suas redes sociais, aberta ao público jurisdicionado de maneira geral, que detém conhecimento da atuação da magistrada junto à Justiça Eleitoral Regional.”

O voto foi acompanhado por unanimidade durante a 350ª Sessão Ordinária do CNJ, realizada na terça-feira (10). Os conselheiros decidiram ainda, por maioria, que a juíza seja afastada de sua função eleitoral.

