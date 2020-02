Celebridades Juliana Paes diz que passará o carnaval em Noronha e brinca sobre surubão

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2020

Atriz revelou que conhecerá a ilha pela primeira vez e brincou com a fama que o local recebeu recentemente, a das várias surubas Foto: Sérgio Baia/Divulgação Atriz revelou que conhecerá a ilha pela primeira vez e brincou com a fama que o local recebeu recentemente, a das várias surubas Foto: Sérgio Baia/Divulgação Foto: Sérgio Baia/Divulgação

Diferente dos últimos anos, Juliana Paes não estará nas avenidas no carnaval deste ano. A atriz resolveu trocar a folia por uns dias de folga, e irá viajar para Fernando de Noronha.

Ela revelou que conhecerá a ilha pela primeira vez e brincou com a fama que o local recebeu recentemente, a das várias surubas. “Acho que sou a única artista que não conhece. Vou lá ver se alguém quer me convidar para aquele surubão. Não sei se vou ser convidada, né? Vamos ver!”, brincou.

A história do surubão ganhou fama por conta da hashtag #SurubãoDeNoronha. Na época, um perfil anônimo no Instagram contou uma série de casos envolvendo a ilha, afirmando que atores e atrizes da TV Globo costumavam organizar surubas no local.

Apesar da brincadeira de Juliana Paes, ela deve ficar bem comportada. A atriz viajará acompanhada do marido e dos filhos Pedro, de 9 anos, e Antônio, de 6.

