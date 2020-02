Celebridades “Não trabalho para contemplar o próprio umbigo”, diz Irene Ravache

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2020

Atriz está em cartaz com o monólogo "Alma Despejada", em São Paulo Foto: João Cotta/Divulgação Atriz está em cartaz com o monólogo "Alma Despejada", em São Paulo (Foto: João Cotta/Divulgação) Foto: João Cotta/Divulgação

Irene Ravache comemora seus 75 anos com um presente ao público: a oportunidade de vê-la no monólogo “Alma Despejada”. Após uma temporada em 2019, ela está de volta com a peça em que brilha sozinha nos palcos. O texto, assinado por Andréa Bassitt, foi escrito especialmente para a atriz, que já foi prestigiada por nomes como Marcos Caruso e Mira Haar.

“Fazer parte de uma família teatral é um tesouro em qualquer temporada. Queria ter escrito esse belíssimo texto da Andréa Bassitt de tanto que gosto dele. Chegou novinho em folha, no momento em que completei 75”, afirmou a atriz, que completou 75 anos de idade em agosto do ano passado, sobre a montagem.

De acordo com a autora, a elaboração do projeto “não caiu do céu”. “Comecei a escrever esse texto para a Irene em 2015”, afirma Andréa. Com direção de Elias Andreato, o espetáculo tem 80 minutos de duração e está em cartaz no Teatro Folha, no Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo.

Em cena, a personagem Tereza fala sobre os filhos, netos, amigos e também sobre o país. “Os assuntos são falados de forma delicada e divertida. A autora tem uma visão muito ampla, ela não é partidária”, afirma a atriz.

Ainda na opinião de Irene, o espetáculo é contundente e realista. “É muito bom quando a gente não fica em uma única direção e pode contemplar diferentes tipos de pensamentos. Não faço um espetáculo para contemplar o próprio umbigo”, diz.

A atriz afirma que “o trabalho no palco é generoso” e que “está cercada por gente querida” neste projeto. O espetáculo também propõe uma reflexão. “A Tereza é uma mulher doce. Ela diz que foi muito mais dona de casa do que dona dela.”

