Luan Santana compra apartamento de R$ 7 milhões em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2020

O imóvel ainda conta com entrada privativa, espaço gourmet, living para três ambientes, hidromassagem na suíte master e três vagas na garagem Foto: Reprodução/Instagram O imóvel ainda conta com entrada privativa, espaço gourmet, living para três ambientes, hidromassagem na suíte master e três vagas na garagem (Foto: Reprodução/Instagram @luansantana) Foto: Reprodução/Instagram

Luan Santana é o mais novo proprietário de um apartamento luxuoso no prédio mais alto da América Latina, localizado em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A informação foi divulgada pela Vogue e confirmada pela assessoria do cantor.

Para ter o imóvel no Yachthouse Residence Club, que conta com 387 metros quadrados, Luan desembolsou R$ 7,1 milhões. Ele está previsto para ficar pronto em dezembro deste ano, com duas torres de 81 andares.

A unidade comprada pelo sertanejo fica por volta do 50º andar. Trata-se de um duplex, com quatro suítes embaixo e três em cima. O imóvel ainda conta com entrada privativa, espaço gourmet, living para três ambientes, hidromassagem na suíte master e três vagas na garagem.

Entre os vizinhos abastados está o jogador Neymar. Resta saber o quanto de tempo Luan passará em Balneário, já que no ano passado desembolsou R$ 18 milhões para comprar um imóvel em Alphaville, em São Paulo.

