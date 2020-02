Magazine “Não acreditem em milagres envolvendo emagrecimento”, pede Marília Mendonça

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2020

A sertaneja falou sobre a importância em adotar um estilo de vida saudável Foto: Reprodução/Instagram

Marília Mendonça está retomando aos poucos sua rotina após o nascimento do filho, Léo. A cantora voltou a cuidar da alimentação e tem se dedicado a vida fitness. Exibindo o corpo mais magro no pós-parto e compartilhando o caminhar da nova fase com os fãs, a sertaneja falou sobre a importância em adotar um estilo de vida saudável.

“Gente, por favor, não acreditem em milagres envolvendo emagrecimento. Não existe milagre, tá? Pode até funcionar por um tempo, mas piora depois. O caminho certo é árduo [para quem tem hábitos tão desregulados como os meus] e duradouro. E é isso que queremos, não é mesmo?”, disse em sua conta no Twitter.

Recentemente, Marília usou as redes sociais para relatar dores musculares após fazer uma aula com o seu personal trainer. “Meu querido novo personal. Talvez a gente não se veja amanhã, nem nunca mais. Putz, como você quer que eu durma sem relaxante muscular, amado?”, perguntou a artista. Um internauta, então, fez uma sugestão para a goiana. “Sexo é um ótimo relaxante muscular, amada, relaxa tudo!”. Curtindo a licença-maternidade e off dos compromissos de trabalho, a “rainha da sofrência” respondeu: “Nem virtual hoje, miga! O boy está na estrada, trabalhando para comprar fralda”.

Marília também tem detalhado para os seguidores a maternidade nua e crua. Na internet, ela explicou o motivo de não amamentar o herdeiro. “Já vi que haveria uma dificuldade. Ele teve bastante dificuldade porque eu não tenho bico no peito e ele nasceu um pouquinho antes da hora. Como não aconteceu essa primeira mamada do jeito que o pediatra gostaria que fosse, do jeito a gente esperava, contratamos imediatamente a fonoaudióloga para ajudar na pega do Léo. Um pouco depois, pulando um tempo, o Léo foi diagnosticado com icterícia. Um grau alto, e aí fomos tratar a questão, fazer a fototerapia… Eu mãe de primeira viagem, sabendo de nada que tava acontecendo na minha vida, fomos procurar a causa da icterícia que não foi diagnosticada no parto”.

