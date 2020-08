Empreendedores e empresários de Porto Alegre passaram a conta, desde sexta-feira (14), com um espaço para atendimento de suas demandas ligadas à rotina empresarial. A nova Sala do Empreendedor de Porto Alegre passa a funcionar no saguão da sede da JucisRS (Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul), facilitando o dia a dia dos empresários e MEIs (microempreendedores individuais).

A iniciativa é uma parceria entre a JucisRS, a prefeitura de Porto Alegre, o Sebrae/RS (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Rio Grande do Sul) e o Banrisul.

Segundo dados do Portal do Empreendedor do governo federal, o número de registros de MEIs já ultrapassou neste ano a marca de 10 milhões, o que representa uma alta de 10,6% na comparação com o final do ano passado (9,43 milhões).

A presidente da JucisRS, Lauren de Vargas Momback, destacou que uma das diretrizes da Junta Comercial é de apoiar os microempreendedores a ingressarem no mercado formal. “Hoje abre-se um novo horizonte para os homens e mulheres que sonham em sair da informalidade”, enfatizou.

Segundo Lauren, a ideia é prestar os serviços também de forma itinerante nos bairros da capital. “Acreditamos no potencial econômico do nosso Estado, mais empresas, mais empregos. Esse é o caminho para o desenvolvimento econômico. Bem-vindos à Junta Comercial, a casa da cidadania empresarial”, disse Lauren.

O diretor superintendente do Sebrae/RS, André Vanoni Godoy, destacou a importância do poder público em relação aos pequenos negócios. Ele explicou que a parceria entre Junta Comercial, Sebrae/RS, Banrisul e prefeitura de Porto Alegre requalifica os serviços disponibilizados aos empreendedores. As micro e pequenas empresas representam 99% das empresas do País, ou seja, 27% do PIB (Produto Interno Bruto) e 55% dos empregos formais. No Rio Grande do Sul, 111 municípios gaúchos já contam com uma Sala do Empreendedor.

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, elogiou o novo espaço. “É acolhedor para o cidadão que tem o sonho de abrir a sua própria empresa”, comentou. O superintendente regional do Banrisul, Ivanor Duranti, disse que o espaço da instituição motivará a abertura de investimentos de novos negócios no Estado.

“Este espaço é um ganho inestimável para a nossa cidade, reduzindo a burocracia, além de disponibilizar uma maior qualidade na prestação de serviços”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Leonardo Hoff.

Com o registro, o microempreendedor pode ter CNPJ, emitir notas fiscais e acessar direitos e benefícios previdenciários. O tempo de espera para abertura de uma empresa era de 41 dias; hoje, é de três.

O vice-presidente da JucisRS, Sauro Martinelli, que esteve à frente da execução do projeto disse que os gastos foram abaixo do previsto, tendo ganho qualidade principalmente com a participação da Marcenaria do Estado com móveis de excelente qualidade. Conforme ele, o projeto foi executado em tempo recorde mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia. “Esta entrega está alinhada com a responsabilidade dos gastos com dinheiro público, não houve comprometimento do caixa da Autarquia com o projeto, pois buscamos uma verba extra que custeou toda a execução sobrando ainda recursos”, finaliza, lembrando que todos esses equipamentos mobiliários serão levados para nova sede da JucisRS.

Os Serviços serão disponibilizados via on-line, após a pandemia da Covid-19, a Sala do Empreendedor funcionará de forma presencial das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira, na Avenida Júlio de Castilhos, Nº 120, Centro Histórico.

Serviços da sala

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte

• Formalização, alteração e baixa do MEI;

• Auxílio na emissão da DAS e na elaboração da declaração de faturamento do MEI;

• (Sebrae oferece o treinamento para o atendimento);

• Oferta de cursos, oficinas e palestras sobre capacitação e gestão de negócios.

Secretaria Municipal da Saúde

• Orientações e auxílio referentes aos requisitos para emissão de alvará de saúde;

• Orientações aos comerciantes ambulantes;

• Atendimento para agendamento de vistoria de food truck.

Secretaria Municipal da Fazenda

• Solicitação de inscrição municipal;

• Orientação para emissão de notas fiscais;

• Divulgação do plano anual de compras governamentais;

• Orientação para participação de licitações;

• Atendimento sobre IPTU rural.