Rio Grande do Sul Justiça determina internação de adolescente que matou escrivão em Butiá

Por Redação O Sul | 6 de março de 2025

Escrivão Daniel Abreu Mendes, 40 anos, foi baleado por menor. Foto: PC/Divulgação Escrivão Daniel Abreu Mendes, 40 anos, foi baleado por menor. (Foto: PC/Divulgação) Foto: PC/Divulgação

A Justiça aceitou as alegações do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) no caso do adolescente de 17 anos que atirou contra policiais civis em 21 de janeiro, em Butiá, na Região Carbonífera. O ataque resultou na morte do escrivão Daniel Abreu Mendes, de 40 anos.

A decisão judicial determinou que o jovem cumpra medida socioeducativa de internação pelo prazo máximo de três anos, sem possibilidade de atividades externas. A pena foi imposta devido à gravidade dos atos infracionais, que incluem homicídio qualificado, seis tentativas de homicídio qualificado, posse irregular e ilegal de armas de fogo e munições, além de associação para o tráfico. Todos os crimes foram cometidos no dia da operação policial.

O pedido foi apresentado pelos promotores de Justiça Marcelo Fischer e Laura de Castro Silva Mendes. Fischer destacou a importância da resposta rápida do Estado, ressaltando que a manutenção da internação provisória é necessária caso haja recurso da defesa. “Quem atira em policiais atenta contra o Estado Democrático de Direito. Casos como esse devem receber uma resposta contundente do Estado”, afirmou.

A promotora Laura Mendes enfatizou a repercussão do crime, especialmente por envolver ataques a agentes de segurança durante o serviço. “A cidade ainda sente os impactos do caso, que certamente será lembrado”, afirmou.

O policial foi baleado durante uma operação contra o tráfico de drogas. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O adolescente utilizava uma pistola não registrada, modificada para disparar rajadas, e atingiu Mendes com pelo menos dois tiros.

Justiça determina internação de adolescente que matou escrivão em Butiá

2025-03-06