Rio Grande do Sul Justiça gaúcha condena rede social a pagar indenização por negar exclusão de perfil falso de menor de idade

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2022

Uma mulher e sua filha, menor de idade, tiveram perfis falsos criados no Instagram Foto: Divulgação Uma mulher e sua filha, menor de idade, tiveram perfis falsos criados no Instagram. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A 10ª Câmara Cível do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) negou provimento à apelação da empresa Facebook Serviços Online do Brasil e manteve a sentença do 2º Juízo da Vara Cível do Foro Regional do Partenon, em Porto Alegre, que determinou o pagamento de indenização de R$ 10 mil a uma mulher e sua filha, menor de idade, que tiveram perfis falsos criados no Instagram.

Nas postagens, eram atribuídas à mãe condutas criminosas cuja vítima seria a própria filha, envolvendo, inclusive, violência sexual. A exclusão dos perfis ocorreu somente após a mulher ingressar com uma ação cível alegando ataque à imagem e à honra, com pedido de tutela de urgência, concedida no início do processo.

A ré defendeu a negativa administrativa da remoção sustentando que o artigo 19 da Lei do Marco Civil da Internet (nº 12.965/2014) obriga essa ação somente mediante ordem judicial. Alegou ainda que não compete ao provedor de aplicação de internet a análise subjetiva da ilegalidade das publicações dos usuários, sendo responsabilizada apenas em caso de descumprimento de decisão judicial.

Na apelação, destacou inexistir ilícito de sua parte, fazendo referência ao Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo 3º, que trata da excludente de responsabilidade, na qual a culpa é exclusiva de terceiro ou do consumidor. Pediu a descaracterização do dano moral passível de indenização, afirmando que a situação representava “meros aborrecimentos do cotidiano”.

Em seu voto, o relator do acórdão, desembargador Jorge Alberto Schreiner Pestana, disse que a negativa da exclusão sem decisão judicial se configura ilícita pela aplicação análoga do artigo 21 da Lei do Marco Civil da Internet. Conforme o artigo, quando o conteúdo se referir a cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, a responsabilidade subsidiária do provedor de aplicações de internet (rede social) ocorre a partir da notificação administrativa pelo participante ou representante legal.

“No caso em comento, mesmo que não se trate de vídeo ou imagem contendo nudez ou atos sexuais, resta evidente a inadequação do conteúdo relativo à menor de idade, ora coautora. Mais do que isso, a agressão também detinha cunho sexual, ao passo que falava em violência e estupro. Assim como diz a sentença, situações envolvendo menores geram a necessidade de que se observe cuidados e proteção redobrados”, afirmou o desembargador.

Acompanharam o voto do relator os desembargadores Tulio de Oliveira Martins e Marcelo Cezar Muller. Cabe recurso da decisão. As informações foram divulgadas na segunda-feira (14) pelo TJ-RS.

