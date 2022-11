Porto Alegre Porto Alegre compartilha experiências em mobilidade urbana em Barcelona, na Espanha

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Comitiva de gestores municipais participa de evento na cidade catalã. (Foto: Divulgação/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta segunda-feira (14), primeiro dia da Missão Internacional em Barcelona (Espanha), o secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Adão de Castro Júnior, conheceu projetos do setor desenvolvidos na cidade europeia. Com ele estão integrantes da delegação da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), que inclui titulares de pastas municipais.

Uma das ações realizadas pelos catalães e que dialoga com o que a capital gaúcha desenvolve é um projeto-piloto de qualificação dos espaços, com prioridade ao pedestre, no chamado “Distrito 22”, bairro que tem entre suas principais característica a inovação.

A iniciativa está em sintonia com um conceito bastante semelhante ao “Ruas Completas”, que em Porto Alegre tem como exemplo a rua João Alfredo (Cidade Baixa), recentemente detalhado durante evento internacional em Dublin (Irlanda).

Na origem está um projeto de segurança viária para a João Alfredo, baseado no conceito de “traffic calming”, obtendo proveito da ampla largura da via, que possibilitou a ampliação dos passeios, criando assim travessias mais curtas e seguras e uma faixa livre acessível ao longo de toda a calçada, além de rampas para acessibilidade universal.

Castro Júnior prosseguiu: “O que vimos aqui foi uma melhor organização de fluxos veiculares e de pedestres, demarcando de forma mais clara o espaço de cada modal, o que permite maior segurança a todos na via. É muito interessante ver esses exemplos que demonstram que estamos no caminho certo para qualificar a mobilidade humana”.

Além da semelhança dos projetos, a capital gaúcha foi citada pelo secretário de Inovação de Barcelona, Michael Donaldson, como exemplo de envolvimento cidadão na realização de projetos. Ele salientou, durante visita da comitiva à prefeitura local:

“A experiência de Porto Alegre inspira Barcelona a replicar estratégias, sobretudo em relação ao orçamento oarticipativo. O envolvimento do cidadão na escolha de investimentos, obras e realização de melhorias dos espaços públicos é um modelo que também estamos aplicando e a Capital do Rio Grande do Sul é nossa referência para isso”.

O roteiro contou, ainda, com apresentação sobre a superquadra ecologia urbana e uma reunião com empresários da região. Ao final do dia, foi iniciado o seminário “Smart Cities no Brasil: Desafios e Oportunidades”, com intensa programação até esta quinta-feira (17) – a delegação brasileira estará presente.

Missão

A missão Internacional é liderada pela FNP e tem por objetivo proporcionar uma troca de experiências entre os países no que se refere à mobilidade urbana.

A viagem faz parte do projeto “Acesso Cidades”, iniciativa da FNP em parceria com a Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (Confocos), da Espanha, e a Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), da Itália.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre