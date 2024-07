Mundo Kamala Harris já tem nomes cotados para ser seu vice após desistência de Biden; saiba quem são

Primeira grande decisão da vice-presidente, endossada por Biden, será escolher seu companheiro de chapa.

Após semanas de especulação, a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris — endossada pelo presidente Joe Biden para sucedê-lo como candidato democrata à Casa Branca — precisará tomar a sua primeira grande decisão: escolher o seu companheiro de chapa. A essa altura, a lista de possibilidades já é bastante conhecida. Os principais cotados são lideranças democratas que já se projetavam como potenciais quadros para concorrer à Presidência neste ano ou em 2028.

Embora ainda seja cedo para saber ser se a vice-presidente de 59 anos receberá a indicação do partido na Convenção Nacional Democrata, que acontecerá entre 19 e 22 de agosto em Chicago, a decisão pode ser crucial na disputa contra a chapa republicana, formada pelo ex-presidente Donald Trump e o jovem senador JD Vance.

Josh Shapiro

Josh Shapiro, de 51 anos, foi eleito governador da Pensilvânia em 2022, depois de ter atuado como procurador-geral do Estado desde 2017. A Pensilvânia é um dos estados-pêndulo (nem democratas nem republicanos) do chamado Cinturão da Ferrugem, região altamente industrializada até o século 20, mas que sofreu um forte declínio nas últimas décadas, com grandes impactos econômicos. No domingo (21), ele apoiou rapidamente a escolha de Kamala para a Casa Branca.

A vitória no Estado é fundamental para os democratas, e a conquista do governo local há dois anos favoreceu a posição de Shapiro nas fileiras da sigla. Em maio, uma pesquisa do New York Times/Siena College/Philadelphia Inquirer na Pensilvânia revelou que 57% dos eleitores aprovavam o governo de Shapiro. Ele foi elogiado por reparar rapidamente uma importante ponte na Interstate 95, a principal via interestadual que liga o norte ao sul da Costa Leste dos Estados Unidos.

Mark Kelly

O senador do Arizona ganhou destaque nacional depois que sua esposa, a deputada Gabby Giffords, sobreviveu a uma tentativa de assassinato em 2011. Desde então, Kelly, de 60 anos, veterano da Marinha e ex-astronauta, começou a fazer campanha por um controle mais rígido das armas no país. Ele conquistou sua cadeira no Senado em 2020 projetando uma imagem de moderação no Arizona. Sua candidatura atraiu mulheres brancas nos subúrbios e jovens eleitores latinos que foram cruciais para a vitória de Biden no estado no último pleito — e provavelmente será de novo neste ano.

Gretchen Whitmer

Gretchen Whitmer, governadora de Michigan, tem sido uma presença constante para os democratas na campanha nacional — e uma firme apoiadora de Biden —, focando sua agenda no direito ao aborto. Michigan é outro estado crítico no campo de batalha, e Whitmer é popular.

Ela venceu a reeleição em 2022 com a imagem de uma executiva eficaz e política de bom senso num Estado onde o Partido Republicano foi tomado pela ala de extrema direita. Se Kamala escolher Whitmer, de 52 anos, a dupla seria a primeira chapa majoritária 100%, uma perspectiva que alguns democratas consideram politicamente arriscada.

Andy Beshear

Aos 46 anos, Beshear é governador a dois mandatos do Kentucky, um estado solidamente republicano. Quando ele venceu pela primeira vez em 2019, sua vitória foi considerada fruto do acaso, já que Trump havia vencido lá com cerca de 30 pontos percentuais três anos antes. Mas, no ano passado, ele conquistou facilmente a reeleição, não apenas nas cidades, mas também nos pequenos condados rurais onde havia perdido anteriormente.

Enfatizando a ideia de “bem comum”, ele trabalhou com parlamentares republicanos locais em prol de legislações importantes, incluindo o uso de maconha medicinal, e frequentemente fala sobre sua fé cristã. É uma mensagem que pode ser particularmente atraente para os democratas agora, enquanto eles tentam conquistar os eleitores brancos moderados nos subúrbios. Mas Beshear não é uma figura nacionalmente conhecida e pode não ajudar os democratas a conquistar os estados-chave Michigan, Pensilvânia e Wisconsin.

JB Pritzker

Pritzker, de 59 anos, é governador de Illinois desde 2019. O estado não é decisivo, mas ele é um bilionário e pode ajudar a financiar a campanha, o que não é pouca coisa, já que Trump tem recebido uma avalanche de apoio financeiro desde a fraca participação de Biden no debate em junho. Pritzker chamou a atenção dos democratas nos últimos meses com seus duros ataques a Trump, incluindo a questão de como os eleitores reagirão à condenação de Trump em seu julgamento criminal em Nova York.

Gavin Newsom

Gavin Newsom, de 56 anos, é o governador da Califórnia e tem feito uma campanha agressiva para Biden nos últimos dois anos. Seu nome foi frequentemente mencionado como um possível candidato para 2028 ou como sucessor de Biden, caso ele desistisse. Mas a realidade é outra: parece altamente improvável que ele seja o companheiro de chapa de Kamala. Primeiro, ele é da Califórnia, e há um obstáculo constitucional para que o presidente e o vice-presidente sejam do mesmo Estado. Ele não proporcionaria equilíbrio geográfico ou ideológico à chapa. Além disso, embora Newsom tenha apoiado seu nome na noite de domingo, ele e Kamal nunca foram próximos.

