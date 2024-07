Mundo Legado de Joe Biden é “incomparável”, diz Kamala Harris em primeira fala após ser indicada pelo presidente para candidatura democrata

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Foi a primeira vez que Kamala falou em público na condição de candidata. (Foto: Nathan Howard/Reuters)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, apareceu publicamente pela primeira vez nessa segunda-feira (22) após ter se tornado o principal nome do partido para assumir a candidatura democrata. Em breve discurso, no contexto de um evento da Associação Atlética Universitária Nacional na Casa Branca, em Washington, Kamala agradeceu Joe Biden pelo apoio e elogiou seu legado como presidente.

“O legado de Biden é incomparável”, disse Kamala. A vice-presidente não aceitou perguntas dos repórteres presentes em sua primeira fala como candidata. Ela havia dito no domingo que não falaria sobre a corrida eleitoral e a desistência de Biden antes que o próprio presidente se manifestasse —ele disse que durante a semana daria mais detalhes.

Kamala recebeu o apoio de Joe Biden para a indicação democrata nas eleições após o presidente ter desistido da corrida eleitoral no domingo (21).

A vice-presidente se tornou uma das favoritas dentro do partido para assumir a candidatura e enfrentar Donald Trump, mas não foi oficializada ainda. Diversos outros políticos democratas declararam apoio público à vice-presidente, inclusive a maioria dos principais nomes do partido que poderiam disputar a indicação com ela.

Logo antes de subir ao palco, Kamala postou em suas redes sociais que “juntos, vamos vencer” e que fará sua primeira viagem de campanha na condição de candidata ainda nesta segunda (22). Seu primeiro evento público ocorrerá enquanto ela se esforça para se definir rapidamente para os eleitores democratas.

“Este é o primeiro dia completo da nossa campanha, então estou indo para Wilmington, Delaware, mais tarde para dizer “olá” à nossa equipe na sede. Um dia se passou. Faltam 105. Juntos, vamos vencer isso”, disse a vice-presidente.

‘O legado de Biden é incomparável’, diz Kamala Harris em 1ª fala após ser indicada por presidente para candidatura democrata

Apoio de Biden

Logo após desistir da corrida eleitoral no domingo, Joe Biden declarou seu apoio a Kamala Harris na disputa pela indicação democrata. Kamala disse que está honrada com o apoio do presidente e que vai fazer de tudo para unir o Partido Democrata e os EUA para derrotar Donald Trump nas eleições em novembro.

“Em nome do povo americano, agradeço a Joe Biden por sua liderança extraordinária como Presidente dos Estados Unidos e por suas décadas de serviço ao nosso país. Estou honrada por ter o apoio do presidente e minha intenção é merecer e ganhar esta nomeação. Farei tudo ao meu alcance para unir o Partido Democrata — e unir nossa nação — para derrotar Donald Trump e sua extrema agenda Projeto 2025. Se você está comigo, faça uma doação agora mesmo”, disse Kamala.

O nome de Harris ainda não foi confirmado oficialmente para assumir a candidatura democrata, mas diversos nomes do partido já estão manifestando apoio a ela. A vice-presidente pode enfrentar concorrência de outros nomes fortes no partido.

O candidato republicano Donald Trump disse após a renúncia de Biden que crê ser mais fácil de derrotar Kamala na disputa do que Joe Biden. O comentário do candidato republicano foi feito à rede americana “CNN” logo após o anúncio da desistência de Biden.

Perfil

Kamala, de 59 anos, é a primeira mulher a se tornar vice-presidente dos EUA. Formada em Direito e Ciências Políticas, ela foi procuradora da cidade de São Francisco e, depois, do estado da Califórnia. Kamala também foi senadora pelo estado entre 2017 e 2020.

Ela chegou a se apresentar como pré-candidata à Casa Branca para as eleições de 2020 e liderou algumas pesquisas dentro do Partido Democrata. No entanto, perdeu apoio e desistiu da corrida por falta recursos financeiros.

Filha de mãe indiana e pai jamaicano, ela foi escolhida para integrar a chapa democrata para atrair minorias, sendo ela mulher, negra e filha de imigrantes.

A opção por Harris foi fundamental para a eleição de Biden, já que funcionou como um chamariz para convencer eleitores negros a votar no pleito de 2020.

Desistência

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou no domingo que desistiu de concorrer à reeleição e disse apoiar a vice-presidente Kamala Harris para liderar chapa democrata. Em um comunicado no X, Biden disse que cumprirá o seu mandato até janeiro de 2025.

“Foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente. E embora tenha sido minha intenção buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido e do país que eu me afaste e me concentre exclusivamente em cumprir meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato”, escreveu Biden.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/legado-de-joe-biden-e-incomparavel-diz-kamala-harris-em-primeira-fala-apos-ser-indicada-pelo-presidente-para-candidatura-democrata/

Legado de Joe Biden é “incomparável”, diz Kamala Harris em primeira fala após ser indicada pelo presidente para candidatura democrata

2024-07-22