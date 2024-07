Mundo Após desistir de candidatura, Joe Biden diz que continuará se dedicando à Presidência dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2024

"Nós somos os Estados Unidos da América, não há nada que não possamos fazer se fizermos juntos. Só temos que lembrar quem somos", postou o presidente americano. (Foto: Adam Schultz/The White House)

Um dia após anunciar sua saída da corrida eleitoral à Casa Branca, nessa segunda-feira (22), Joe Biden fez um post no X e falou sobre união. O presidente americano, que já garantiu que cumprirá o seu mandato até janeiro de 2025, disse que foi uma “honra” ocupar o cargo:

“Nós somos os Estados Unidos da América, não há nada que não possamos fazer se fizermos juntos. Só temos que lembrar quem somos. Dediquei minha presidência para provar isso, e continuarei a fazê-lo hoje, amanhã e todos os dias em que tiver a honra de ser seu presidente.”

Desistência

Joe Biden anunciou no domingo (21) que desistiu de concorrer à reeleição e disse apoiar a vice-presidente Kamala Harris para liderar chapa democrata. Em um comunicado no X, Biden disse que cumprirá o seu mandato até janeiro de 2025.

“Foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente. E embora tenha sido minha intenção buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido e do país que eu me afaste e me concentre exclusivamente em cumprir meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato”, escreveu Biden.

Logo após saber da desistência, Donald Trump, candidato republicano, disse em sua conta no Truth Social que Biden “não estava apto para concorrer à presidência”.

O ex-presidente Barack Obama também se manifestou sobre o caso. Em um comunicado publicado na plataforma Medium, o democrata classificou Biden como “um patriota da mais alta ordem”. Biden foi vice-presidente na gestão Obama entre 2009 e 2017.

A desistência ocorre após pressões do partido e de parte do eleitorado democrata. A crise na campanha de Biden começou no fim de junho, quando ele teve um mau desempenho em um debate contra Donald Trump. À época, a capacidade cognitiva do presidente foi colocada em dúvida.

O presidente resistia à pressão de diversas maneiras. Ele deu entrevistas, fez uma reunião com governadores democratas e negou alegações de que sofria um declínio cognitivo e físico. Biden afirmou várias vezes que não iria desistir e que venceria a eleição.

No entanto, nos últimos dias, os rumores de desistência aumentaram. O ex-presidente Barack Obama e a ex-líder da Câmara Nancy Pelosi, duas fortes vozes no Partido Democrata, demonstraram insegurança com o atual presidente.

Segundo a CNN, Pelosi disse a Biden que ele não venceria. Já Obama demonstrou a pessoas próximas receio sobre as chances do atual presidente na eleição.

Biden foi diagnosticado covid na última quarta-feira (17) e teve de suspender eventos de campanha. Desde então, ele está em isolamento em sua casa em Delaware. Segundo a imprensa norte-americana, diante da pressão, ele começou a ficar mais reflexivo sobre a candidatura.

Uma fonte disse à agência de notícia Reuters que a decisão ocorreu no domingo. “Na noite passada, a mensagem foi para seguir em frente com tudo, a todo vapor. Por volta das 13h45 de hoje, o presidente disse à sua equipe sênior que havia mudado de ideia”. A decisão pegou muitos funcionários da Casa Branca de surpresa.

O Partido Democrata ainda não anunciou quem vai ser o novo candidato para disputar a eleição contra Trump. A convenção do partido será em agosto.

2024-07-22