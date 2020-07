Magazine Kate Middleton aponta dificuldade do filho caçula, Louis, com isolamento

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2020

"Louis não entende o distanciamento social. Ele sai querendo abraçar qualquer coisa, principalmente bebês mais novos que ele", admitiu a mulher de Príncipe William Foto: Reprodução "Louis não entende o distanciamento social. Ele sai querendo abraçar qualquer coisa, principalmente bebês mais novos que ele", admitiu a mulher de Príncipe William. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Kate Middleton começou a participar dos primeiros compromissos após o fim do isolamento na Inglaterra por conta da pandemia de Covid-19. Durante uma entrevista no “BBC Breakfast”, a duquesa de Cambridge entregou que o filho mais novo, Louis, de 2 anos, não respeita uma das regras principais do novo momento mundial.

“Louis não entende o distanciamento social. Ele sai querendo abraçar qualquer coisa, principalmente bebês mais novos que ele”, admitiu a mulher de Príncipe William, com quem também tem George, de 6 anos, e Charlotte, de 5.

Em tom descontraído, a inglesa comentou os hábitos alimentares da família durante a quarentena. “Meus filhos são poços sem fundo”, opinou Kate, acrescentando: “Eu me sinto como uma máquina de alimentação constante”. Ela ainda listou alguns dos alimentos favoritos dos pequenos: beterraba, pizzas caseiras e queijo!

Entusiasta de brincadeiras ao livre que envolvam toda a família, a duquesa também valorizou a importância da interação entre pais e filhos. “Isso é o que realmente importa. Não é necessariamente sobre os brinquedos, não são os lugares emocionantes que você vai com eles, mas é como você, como pais, interage com eles. Isto é o que realmente conta”, analisou Kate, empenhada em incluir marcas sustentáveis em suas produções.

