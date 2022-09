Mundo Kate Middleton conta reação de príncipe Louis à morte da rainha Elizabeth II: “pelo menos a vovó está com o bisavô”

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Kate é a nova princesa de Gales. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Kate Middleton, a nova princesa de Gales, contou ao público no sábado o comentário feito por seu filho caçula, Louis, de 4 anos, ao ser informado sobre a morte da bisavó, a rainha Elizabeth II, no dia 8. A apoiadores, disse que o menino afirmou que “pelo menos a vovó agora está com o bisavô”, referindo-se ao príncipe Philip, que morreu em 2021.

A mulher do príncipe William, agora o primeiro na linha de sucessão ao trono, compartilhou o momento enquanto conversa com algumas crianças no exterior do Castelo de Windsor, no sábado. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram que a princesa ficou emocionada ao contar a história, dizendo que a reação de Louis foi “muito doce”.

Louis viralizou na internet durante o Jubileu de Platina da bisavó, comemoração dos seus 70 anos de reinado. Roubou a cena na varanda do Palácio de Buckingham ao levar as mãos aos ouvidos durante exibições aéreas e fazer caretas. Também interagiu com a bisavó, que abaixou para apontar os aviões para o menino.

O príncipe William, por sua vez, recebeu de uma criança em Windsor um ursinho de pelúcia do desenho Paddington — com quem a rainha gravou um quadro bem-humorado para o Jubileu. Disse que entregaria o brinquedo para George, seu filho mais velho, e agora o segundo na linha de sucessão ao trono.

Um decapitado e outro ligado ao tráfico de escravos: Conheça os reis que poderiam ter feito Charles III chamar-se George VII

A aparição de sábado do casal William e Kate, contudo, roubou a cena por outros motivos: a dupla estava acompanhada de Harry, o irmão mais novo do príncipe, e Meghan. Foi a primeira vez que o quarteto foi visto junto desde 2020, quando Harry e Meghan anunciaram o desligamento de suas tarefas na família real britânica em 2020 e decidiram se mudar para os Estados Unidos.

O afastamento aumentou em março de 2021, quando o duque e a duquesa de Sussex confidenciaram, em entrevista à apresentadora americana Oprah Winfrey, na televisão americana, que Kate já fez Meghan chorar, e acusaram a família real de episódios de racismo.

Na época, Meghan chegou a dizer que ficou arrasada com a hostilidade dos membros da família real, e que cogitou tirar a própria vida quando estava grávida de seu primeiro filho, Archie. Durante a conversa, o casal afirmou que integrantes da monarquia não queriam que Archie recebesse o título de príncipe e demonstraram preocupação sobre o “quão escura” sua pele seria.

Desde então, Harry manteve relações tensas com seu irmão William e com seu pai. O novo rei Charles III, no entanto, expressou seu “amor” pelo filho e sua esposa Meghan na sexta-feira em seu primeiro discurso televisionado no posto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo