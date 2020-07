Magazine Kate Middleton “derrota” a rainha Elizabeth em pesquisa de popularidade

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

O príncipe William e Kate Middleton, com os filhos George e Charlotte. (Foto: Reprodução)

Uma pesquisa realizada pelo jornal britânico “The Mirror” revelou qual é o membro mais popular da família real. E para a surpresa de todos, a rainha Elizabeth II não ocupa o primeiro lugar da lista. Quem ocupa a pole position é Kate Middleton, que viu sua popularidade dar um salto na pandemia.

Com 35% dos votos – a pesquisa foi realizada com cerca de 4 mil pessoas –, a duquesa de Cambridge ficou muitas posições acima de Meghan Markle e do príncipe Charles.

Com 928 votos, a rainha aparece no segundo lugar no ranking, seguida pelos príncipes William e Harry. A quinta posição é da princesa Anne. Meghan surge apenas no sexto lugar. Zara Tindall, filha de Anne, é a sétima colocada. Tida como a “arma secreta” da família real, Sophie Wessex, mulher do príncipe Edward, é a oitava colocada. O príncipe Charles e Camilla Parker Bowles estão no nono e no décimo lugar, respectivamente.

De acordo com a publicação, Kate, William e Sophie Wessex foram elogiados pelo trabalho que estão fazendo ao longo da pandemia de Covid-19. O duque e a duquesa de Cambridge foram os primeiros a voltar ao trabalho, junto com Charles e Camilla.

Numa visita a um centro de jardinagem, Kate ouviu os desafios que as pessoas enfrentavam ao se reajustar às restrições sociais de distanciamento. William chegou a ganhar um bolo de aniversário quando esteve numa padaria para comprar um achocolatado.

