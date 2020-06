Magazine Kelly Key perde quatro quilos sem dieta na quarentena: “Minhas calças estavam caindo”

1 de junho de 2020

Referência no meio fitness, Kelly também tem aproveitado o maior tempo em casa para treinar mais Foto: Lúcia Luna/Divulgação

Kelly Key tem tido dias bem corridos com o isolamento social em sua casa no Rio de Janeiro. A carioca, que tinha estipulado que 2020 seria um ano para focar na carreira musical, teve que adaptar seu planejamento profissional por causa do coronavírus e se reinventou durante a quarentena. No Instagram, ela tem apresentado uma série de entrevistas ao vivo sobre diversos temas com especialistas e famosos.

“Tem sido muito produtivo ficar em casa. Agora estou somando as tarefas de casa com home office. A gente trabalha mais do que deve. Tinha muitas coisas que eu estava adiando, por falta de tempo, que agora estou podendo realizar, como as lives”, disse ela, que prepara o lançamento da segunda parte de seu EP para junho.

“Meu retorno para a música é algo pontual. Por isso, me programei para este ser um ano musical. Então, tenho trabalhado bastante, mesmo de casa. Estou preparando lançamento de álbum para não atrasar todos os nossos planos.”

Referência no meio fitness, Kelly também tem aproveitado o maior tempo em casa para treinar mais. “Tenho cuidado muito da minha saúde nesta quarentena. Intensifiquei os meus treinos de gasto calórico. Treino de carga mesmo, não tenho feito muito porque não tenho equipamento dentro de casa. Tenho me exercitado duas vezes por dia. Faço cardio em jejum com caminhada ou subindo as escadas. Depois sigo com um treino de resistência”, conta.

Por causa da rotina de atividades físicas, a cantora conseguiu emagrecer quatro quilos mesmo sem fazer dietas. “É óbvio que ficar em casa dá aquela fome e estava até comendo mais do que o normal. Na quarentena, estou sem seguir uma dieta e bem liberal. Adoro beber vinho para relaxar e aumentei o meu consumo obviamente na quarentena. Só que hoje, quando como muito, não cometo os excessos que eu fazia antes. Já não como tanto açúcar e escolho carboidratos bons. Com esse esquema de fazer de duas a três refeições por dia e me manter ativa, consigo manter a forma. Fui até me pesar esses dias porque as minhas calças estavam caindo e eu não estava entendendo nada. Perdi quatro quilos durante a quarentena. Fiquei chocada!”, explica.

