Kendall Jenner e namorado da mãe brigam após ele chamá-la de "babaca"

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2020

"Só porque eu não puxo o seu saco, não significa que eu seja uma babaca", retrucou Kendall para Corey Gamble. (Foto: Reprodução)

Kendall Jenner recebeu uma bronca do namorado de sua mãe, Corey Gamble. O empresário de 39 anos xingou Kendall depois de ficar no meio de uma briga entre ela e a irmã Kylie Jenner. Depois de uma viagem em família, Kendall pediu a Kylie que lhe desse uma carona até sua casa em Beverly Hills – e quando Kylie recusou, elas brigaram e Corey acabou se envolvendo.

Segundo o portal Us Weekly, Corey, que é namorado de Kris Jenner, e Kendall finalmente se falaram ao telefone e ela queria um pedido de desculpas, mas ao invés disso, Corey acabou piorando a situação. “Deixe-me dizer uma coisa. Kendall, você tem sido uma pessoa rude há anos, cara. Você é uma babaca quando quer. Você fica irritada sem motivo”, disse ele no último episódio de ‘Keeping Up With The Kardashians’.

“Só porque eu não puxo o seu saco, não significa que eu seja uma babaca”, retrucou Kendall. Os dois continuaram a briga, que deu o que falar nas redes sociais. “Estou aqui para acompanhar Corey chamar Kendall de mimada idiota que ela sempre foi”, disse um seguidor.

Recentemente, Kendall e Kylie protagonizaram uma briga que assustou o clã Kardashian-Jenner. As irmãs trocaram acusações de agressão e Kendall Jenner disse ter levado um tapa de Kylie dentro de um carro durante uma viagem organizada por sua mãe. Kendall diz ter revidado e depois sido novamente agredida por Kylie, dessa vez com um sapato. “Eu me sinto muito mal por Kendall e me sinto mal por ela estar tão chateada’, observou Kris Jenner. “Mas também não gosto de ser colocada no meio das minhas garotas e Corey. É muito desconfortável”.

