Magazine The Rock envia garrafas de tequila para fã que completou 101 anos

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O ator pediu para Marie Grover 'pegar leve' nos shots. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Não é qualquer pessoa que consegue chegar aos 101 anos. Sabendo disso, Dwayne Johnson – vulgo The Rock – resolveu tornar a data ainda mais especial para uma de suas maiores fãs. Ele enviou duas garrafas de tequila como presente aniversário para Marie Grover e fez o registro da senhorinha nas redes sociais – uma festa para todo um país e o mundo ver, já que o astro de ‘Hobbs & Shawn’ e ‘Jumanji’ é o norte-americano com o maior número de seguidores da rede social.

“Lembre-se de bebericar, vovó, não é hora de tomar shots”, brincou Johnson. “O mais feliz dos aniversários – que vida incrível e abençoada. Aproveite bem o seu maná.”

Johnson foi apresentado via redes sociais a Marie Grover no ano passado, quando uma internauta mandou uma mensagem para o ator perguntando se ele desejaria um feliz centenário para a avó da sua melhor amiga.”Ela vai enlouquecer. Quando estávamos no colégio [25 anos atrás], ela usava uma camisa de moletom do The Rock [à época astro da luta livre] e nos dizia como ele era bonito”, escreveu.

Em apenas algumas horas, Johnson respondeu. “O quê? Estou ouvindo isso? Quem está fazendo 100 anos? Bela idade! Do que você precisa?” ele perguntou, enquanto a internauta disse que adoraria que Johnson “gravasse um pequeno vídeo”. Johnson enviou um animado “parabéns a você” (acima). Claro que viralizou, principalmente pela reação dela.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine