Meghan Markle usa relógio igual ao da princesa Diana, avaliado em 130 mil reais, em nova foto oficial

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2020

Tem um quê de princesa Diana na nova foto oficial do príncipe Harry e Meghan Markle. Divulgada pela revista “Time” para promover um evento de palestras da publicação, a duquesa de Sussex aparece com um relógio da marca Cartier, que, segundo a imprensa britânica, pertenceu a Diana. A peça está avaliada em 17.500 libras, cerca de R$ 130 mil.

Os jornais ingleses dissecaram todo o look de Meghan escolhido para a foto. Segundo o “Daily Mail”, ela também usou um bracelete da Cartier, que tem desde 2017, com valor estimado de 5 mil libras (cerca de R$ 36,5 mil). A roupa era do estilista Alexander McQueen, um dos favoritos da realeza.

Depois do casamento, Meghan recebeu vários itens pessoais de Diana, estando o relógio nessa coleção. A peça foi dada a Lady Di por seu pai, quando ela completou 21 anos.

Plágio

Meghan Markle fez uma declaração que gerou polêmica na internet na última semana, durante um encontro virtual para discutir o futuro das próximas gerações. A duquesa de Sussex comparou usuários de mídias sociais a viciados em droga e, além de ter a fala criticada, foi acusada de copiar a ideologia do documentário The Social Dilemma, traduzido para o português como O Dilema das Redes, da Netflix.

Logo após o evento, promovido pela revista Fortune, usuários do Twitter chamaram atenção para o fato de que as declarações feitas pela mulher do príncipe Harry e mãe do pequeno Archie eram quase idênticas às ideias apresentadas no documentário, focado em destrinchar os perigos ocultos das mídias sociais. Alguns chegaram a acusá-la de plágio.

“[Meghan] roubou o documentário da Netflix, The Social Dilemma, sobre os usuários serem como viciados em droga”, escreveu um internauta. “Meghan plagia tão casualmente que é ridículo”, comentou outro. “Alguém claramente assistiu The Social Dilemma recentemente”, disse um terceiro.

Uma pessoa até compartilhou capturas de tela de The Social Dilemma, apontando para um momento no documentário em que o estatístico Edward Tufte diz: “Existem apenas duas indústrias que chamam seus clientes de ‘usuários’: drogas ilícitas e software“.

Meghan falou algo incrivelmente semelhante, alertando os participantes do encontro: “Existem poucas coisas neste mundo em que você chama a pessoa que está envolvida de ‘usuário’. Viciados em drogas e internautas são chamados de usuários”.

O documentário também alerta que “a mídia social é uma droga”, uma ideia que Meghan explorou em seu discurso, dizendo que ela acredita que a mídia social tem a “mesma capacidade” de causar dependência que as drogas.

Engajamento

A norte-americana de 39 anos está cada vez mais engajada socialmente. Além de alertar para o perigo do vício em redes sociais, ela tem participado de eventos para debater racismo, saúde mental e igualdade de gênero.

