Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2020

Gusttavo Lima faz live em fazenda. (Foto: Reprodução)

Após anunciar o fim de seu casamento com a modelo Andressa Suita na semana passada, o sertanejo Gusttavo Lima realizou sua primeira live solteiro, no sábado (17). A apresentação do mineiro foi um verdadeiro show e aconteceu em uma lavoura em Sorriso, no Mato Grosso.

O palco imitava rodas gigantes de tratores usados na plantação, e foi uma homenagem aos lavradores do país. A live reuniu quase um milhão de fãs na rede social e muitos sucessos românticos foram interpretados pelo músico.

No set lit, canções como “Investe em Mim”, ‘De Menina para Mulher’ e ‘Carrinho na Areia’, que fala da transformação de um homem que se torna pai, além do lançamento ‘Café e Amor’, que sugere o término da relação já que não há mais o arrepio entre o casal.

“Essa música maltrata o coração…”, resumiu Gusttavo ao cantar o sucesso ‘Carreira Solo’.

O show conta com participações de artistas como Jonas Esticado e Bruno & Denner. Gusttavo mandou recado divertido para a produção no meio da apresentação:

“Esse drone voando aqui não está dando certo. Está jogando terra”, disse Gusttavo aos risos.

